Φαίδων Γεωργίτσης: «Το χαστούκι στη Ζωή Λάσκαρη ήταν αληθινό, δεν ήταν ψεύτικο» αποκαλύπτει η κόρη του

Φαίδων Γεωργίτσης και Ζωή Λάσκαρη πρωταγωνίστησαν το 1967 σε μια από τις πιο εμπορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Η σκηνή που είχε συζητηθεί περισσότερο, ήταν εκείνη με το χαστούκι του ηθοποιού στη συνάδελφό του. Η κόρη του, παραχώρησε δηλώσεις το Σάββατο (14-02-2026) στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και αποκάλυψε όλα όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο πατέρας της.

Πρόκειται για την ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» του Γιάννη Δαλιανίδη. «Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου έλεγε ότι εκείνο το χαστούκι που είχε δώσει τότε στη Ζωή Λάσκαρη ήταν αληθινό, δεν ήταν ψεύτικο, για να φανεί πιο ρεαλιστική η σκηνή», αποκάλυψε η κόρη του ηθοποιού, Μαρίζα Γεωργίτση. Ο Φαίδων Γεωργίτσης ήταν τότε μόλις 28 ετών.

Παράλληλα, μιλώντας για τη φράση «Αυτή μέχρι και το μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις», από το ίδιο φιλμ, παραδέχτηκε πως: «Χαρακτηρίζει τον πατέρα μου, το ακούω πολύ συχνά, το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα».

«Μας φρόντιζε και μας έτρεχε παντού, σε μπαλέτο και τένις. Ήθελε να μας δίνει εφόδια, μας πήγαινε σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ήταν πολύ πατέρας και ήταν ηθοποιός όταν έπρεπε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε πως όταν μελετούσε ρόλους, τους έβαζε – εκείνη ή τον αδερφό της – να τον βοηθούν στους διαλόγους για να μάθει τα κείμενά του.

Παρά τη λάμψη της εποχής, ο Φαίδων Γεωργίτσης – όπως τόνισε η κόρη του – ήταν χαμηλών τόνων. «Ήταν πολύ low profile, δεν του άρεσαν τα φώτα. Τον καλούσαν σε πρεμιέρες και εκπομπές και δεν πήγαινε. Ήταν άνθρωπος της οικογένειας».

Ως πατέρας, πάντως, ήταν αυστηρός, όπως ανέφερε η Μαρίζα Γεωργίτση: «Δεν είχα την ελευθερία να βγαίνω κάθε βράδυ και να ξενυχτάω. Όταν πήγαινα σε κλαμπ, είχαμε ραντεβού στις 3:30 το πρωί και με περίμενε για να με πάει σπίτι. Με παρακολουθούσε από κοντά, παντού με πήγαινε, μέχρι τα 20 μου ερχόταν να με πάρει», είπε χαμογελώντας.

Ο Φαίδων Γεωργίτσης γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 21 Ιανουαρίου 1939 και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.