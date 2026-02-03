Φαίδρα Δρούκα: Αν και έχουμε πολλά χαρίσματα σαν λαός, πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η γνωστή ηθοποιός, Φαίδρα Δρούκα, όπου αναφέρθηκε στο ζήτημα του ρατσισμού, ενώ παραδέχτηκε ταυτόχρονα ότι έχει σκεφτεί πολλές φορές να αφήσει την υποκριτική τέχνη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (03.02.2026). Αρχικά, η Φαίδρα Δρούκα, μίλησε για την παράσταση «Κέικ» στο θέατρο Εμπορικόν, ενώ αποκάλυψε και το πότε θα ξεκινήσουν στον ALPHA τα «Υπέροχα πλάσματα».

«Στην παράσταση υπογραμμίζεται το στοιχείο του ρατσισμού και της μοναξιάς των ανθρώπων. Ακόμα και το 2026, αν και έχουμε πολλά χαρίσματα σαν λαός, πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές», είπε αρχικά η Φαίδρα Δρούκα.

Η Φαίδρα Δρούκα είπε στη συνέχεια: «Ξεκινάμε γυρίσματα για τα “Υπέροχα πλάσματα” τον Μάρτιο και λογικά θα προβληθεί τον Οκτώβριο».

Επίσης η γνωστή ηθοποιός ανέφερε: «Ο γιος μου είναι το υπέροχο πλάσμα της ζωής μου και είμαι πολύ περήφανη για εκείνον.

«Πολλές φορές είχα σκεφτεί να παρατήσω αυτή τη δουλειά, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες. Είναι δύσκολο να είσαι εθελοντής στο “Χαμόγελο του Παιδιού”, έχει να κάνει με το περιστατικό και σε ποια φάση βρίσκεσαι εσύ, μπορεί να σε διαλύσει», εξομολογήθηκε ακόμα.