Lifestyle

Φαίη Σκορδά: Εικόνες από τις διακοπές της παρουσιάστριας σε μυστικό προορισμό του εξωτερικού

Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τις καλοκαιρινές διακοπές της
Φαίη Σκορδά
Φαίη Σκορδά / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών της, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και επικεντρωθεί στην προετοιμασία για την πρεμιέρα της πρωινής εκπομπής «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια του Mega δημοσιοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από το ταξίδι της, αλλά χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό.

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με συνεργάτες της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς θα παραμείνει στην πρωινή ζώνη του Mega.

«Τα πρώτα πέντε λεπτά της κάθε σεζόν και στο τέλος που έχω αυτό το άγχος και το χτυποκάρδι. Δεν ξέρω γιατί. Τα καταφέραμε! Στην ερώτηση αν πίστευα εγώ ότι θα τα καταφέρουμε, προφανώς πιστεύω στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου», είχε δηλώσει στο φινάλε της εκπομπής Buongiorno.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Skorda (@fayskorda)

Προς το παρόν, πάντως, φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι και τα ιδιαίτερα γεύματα που απαθανάτισε πριν τα δοκιμάσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κιάρα Φεράνι: Σε σχέση με τον κληρονόμο της Pirelli Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα – Η πρώτη φωτογραφία τους
Οι φήμες για τον δεσμό τους είχαν ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2024, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν την Κιάρα Φεράνι και τον Τζιοβάνι Τρονκέτι Προβέρα να φιλιούνται
Κιάρα Φεράνι
Newsit logo
Newsit logo