Φαίη Σκορδά: Εικόνες από τις διακοπές της παρουσιάστριας σε μυστικό προορισμό του εξωτερικού

Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών της, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και επικεντρωθεί στην προετοιμασία για την πρεμιέρα της πρωινής εκπομπής «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια του Mega δημοσιοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας στιγμές από το ταξίδι της, αλλά χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με συνεργάτες της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς θα παραμείνει στην πρωινή ζώνη του Mega.

«Τα πρώτα πέντε λεπτά της κάθε σεζόν και στο τέλος που έχω αυτό το άγχος και το χτυποκάρδι. Δεν ξέρω γιατί. Τα καταφέραμε! Στην ερώτηση αν πίστευα εγώ ότι θα τα καταφέρουμε, προφανώς πιστεύω στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου», είχε δηλώσει στο φινάλε της εκπομπής Buongiorno.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Skorda (@fayskorda)

Προς το παρόν, πάντως, φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι και τα ιδιαίτερα γεύματα που απαθανάτισε πριν τα δοκιμάσει.