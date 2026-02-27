Φαίη Σκορδά για γαϊδουράκια στην Ύδρα: «Αυτή η εικόνα είναι λες και την κάνανε επίτηδες για να παίξει στη δεκαετία του ’80, δεν είναι εικόνα 2026»

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν οι πρόσφατες εικόνες από την Ύδρα, όπου ζώα εμφανίζονται να μεταφέρουν βαριά φορτία κατά τη διάρκεια γυρισμάτων νέας ταινίας με τον Μπραντ Πιτ. Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, με τη Φαίη Σκορδά να τοποθετείται ανοιχτά, φιλοξενώντας στο στούντιο την Τατιάνα Παπαμόσχου, ηθοποιό και διαχειρίστρια της «Γαϊδουροχώρας».

Η Φαίη Σκορδά σχολίασε για την εικόνα αυτή στο νησί της Ύδρας ότι «Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι έχετε πρώτα από όλα μία λογική και δεν μένετε σε μία εικόνα και στο viral της, αλλά το βλέπετε με λογική. Υπάρχει ο νόμος, τι να κάνουμε. Ας δούμε όμως τι μπορεί να γίνει για την ποιότητα αυτών των ζώων.

Αυτή η εικόνα είναι λες και είναι εικόνα του σκηνικού και την κάνανε επίτηδες για να παίξει στη δεκαετία του ’80. Δεν είναι εικόνα 2026. Εάν μιλάμε λοιπόν και για τουρισμό, κατανοούμε ότι υπάρχει ένας νόμος, αλλά αυτή η εικόνα είναι εικόνα ’80. Πάει παράλληλα με τη δραχμή…».

Από την πλευρά της, η Τατιάνα Παπαμόσχου υπογράμμισε: «Αυτή η εικόνα υπάρχει καθημερινά, όχι επειδή την είδαμε εμείς σήμερα». Ενώ, νωρίτερα διευκρίνισε: «Είναι γνωστό ότι τα ζώα αυτά εργάζονται στην Ύδρα, είναι νόμιμη η εργασία τους. Καλώς ή κακώς ακόμα υπάρχει η ανάγκη τους. Για εμάς εδώ, το ζητούμενο δεν είναι αν τα χρησιμοποιούμε ακόμα για να βοηθήσουν στα κουβαλήματα, αλλά είναι το πώς τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι η ζωή τους και ποια είναι η εξασφάλιση που μπορεί να παρέχει.

Η πολιτεία κανονικά θα έπρεπε να έχει πολύ πιο αυστηρούς κανόνες, να επιτηρούνται οι κανόνες. Ο κανόνας υπάρχει που είναι το 20% του βάρους τους και μιλάμε για ζώα που πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι υγιή και στην κατάλληλη ηλικία. Αυτό πρέπει κάποιος να πάει και να ζυγίσει το βάρος που κουβάλησε το συγκεκριμένο μουλάρι. Είναι μουλάρια αυτά που βλέπουμε τώρα».