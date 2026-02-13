Φαίη Σκορδά: «Με παίρνουν τηλέφωνα κάθε σεζόν και μου κάνουν παράπονα “γιατί είπατε αυτό”»

Με αφορμή τη συνέντευξη της Μαρίας Ηλιάκη στον Γιώργο Σκρομπόλα και στο zappit, η οποία θα προβληθεί το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026, το πάνελ της εκπομπής «Buongiorno» και συγκεκριμένα η Φαίη Σκορδά, αποκάλυψε τα κάποια παράπονα που κάνουν γνωστοί Έλληνες όταν τους σχολιάζουν οι εκπομπές.

Η Φαίη Σκορδά επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που συμβαίνει κάθε τηλεοπτική σεζόν, εξηγώντας πως πλέον επιλέγει να μην προβάλλει συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορεί να παρεξηγούνται εύκολα και να δημιουργούν αρνητική αύρα στην εκπομπή της.

«Είχαμε ζήσει επίσης και πολύ ωραία κωμικά περιστατικά, δεν ξέρω αν θυμάσαι τώρα ιστορίες που υπήρξαν κανά δυο φορές, που κάποιες κυρίες προσβλήθηκαν και πήραν τηλέφωνο, πώς το αντιμετώπιζε η Μαρία…» ανέφερε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης.

«Εντάξει, αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι! Καλά, ήταν κι άλλοι για το ρούχο που έπαιρναν τηλέφωνο και έκαναν παράπονο. Δηλαδή να σηκώσεις το τηλέφωνο και επειδή είπε κάποιος… ΟΚ. Εμένα κάθε χρόνο, κάθε σεζόν μου τυχαίνει! Να παίρνουν και να κάνουν παράπονα “γιατί είπατε αυτό, γιατί κάνατε αυτό;”.

Μου τυχαίνει κάθε χρόνο. Που λες κάποια στιγμή… Ωραία. Είναι αρκετά άτομα. Πού καταλήγεις; Κάποια στιγμή λοιπόν, για να κρατήσω το δικό μου επίπεδο, τη δική μου ιδιοσυγκρασία… λέω, δεν θα ήθελα να παίξουμε τα συγκεκριμένα άτομα. Γιατί τώρα ο άλλος θα παρεξηγηθεί… Καλό να θες να πεις, να παρεξηγείται. Μια αρνητική αύρα…» σχολίασε η Φαίη Σκορδά.