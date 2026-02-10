Φαίη Σκορδά: Το πρωτοσέλιδο για «πρόβα νυφικού» της παρουσιάστριας και η απορία της Ανθής Βούλγαρη

Συνεχίζεται η φημολογία για τη Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια να τηρεί σιγή ιχθύος. Εφημερίδα κυκλοφόρησε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με πρωτοσέλιδο ένα ρεπορτάζ που θέλει την 46χρονη να παντρεύεται μέσα στο 2026 τον σύντροφό της.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ο Γιώργος Λιάγκας είναι ενήμερος για το επόμενο βήμα της πρώην συζύγου του. Η Φαίη Σκορδά πάντως ουδέποτε έχει μιλήσει ανοιχτά για το συγκεκριμένο θέμα. Διαχρονικά φροντίζει να μην απασχολεί για τα προσωπικά της.

Το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο πάντως διάβασαν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει: «Θα παντρευτεί όντως; Χθες είχε γενέθλια, χρόνια πολλά, να τη χαιρόμαστε».

«Προχθές τη ρώτησε, νομίζω ο Ουγγαρέζος στην εκπομπή, δεν απάντησε» ανέφερε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος από την πλευρά του.

Πριν από μερικές ημέρες ο Άρης Καβατζίκης βρήκε την ευκαιρία και ρώτησε την Φαίη Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, όπου συνεργάζονται: «Παντρεύεσαι; Έβγαλες ημερομηνία;». Η παρουσιάστρια τον κοίταξε γελώντας και απορημένη, χωρίς να πει τίποτα, με το υπόλοιπο πάνελ να αρχίζει τα τραγούδια.

Η Φαίη Σκορδά, χωρίς να απαντήσει στην ερώτηση του δημοσιογράφου, συνέχισε κανονικά την εκπομπή της. Η παρουσιάστρια, άλλωστε, από τότε που πήρε διαζύγιο από τον Γιώργο Λιάγκα έχει επιλέξει να μην δημοσιοποιεί τίποτα για την προσωπική της ζωή.

Ένα 24ωρο νωρίτερα, η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους και έσβησαν τούρτες στο στούντιο της εκπομπής.