Φάνης Μουρατίδης για Στάθη Μαντζώρο: «Περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μας κλόνισε»

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βιώνει τους τελευταίους μήνες ο γνωστός ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, τονίζοντας ότι το εγκεφαλικό που πέρασε κλόνισε τους συνεργάτες του στο θέατρο.

Οι δυο ηθοποιοί από πέρυσι έπαιζαν μαζί στο θρίλερ «2:22 A Ghost Story» και παρόλο που η παράσταση συνεχίζεται και φέτος, ο Στάθης Μαντζώρος έχει αντικατασταθεί από τον Βασίλη Κούκουρα, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Φάνης Μουρατίδης.

Ο Φάνης Μουρατίδης μιλώντας την Παρασκευή (26.09.2025) στην κυπριακή εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» αναφέρθηκε στον πρώην συνεργάτη του, τονίζοντας ότι η περιπέτεια της υγείας του κλόνισε όλους τους συνεργάτες του στο θεατρικό σανίδι.

«Έχουμε φοβερή ομάδα, έχουμε περάσει και μια περιπέτεια. Ο προηγούμενος συνάδελφος που έπαιζε τον ρόλο που θα ενσαρκώνει τώρα ο Βασίλης Κούκουρας περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση με ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας. Αυτό την ομάδα την κλόνισε, γιατί είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας και πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία», εξομολογήθηκε ο Φάνης Μουρατίδης για τον Στάθη Μαντζώρο.

«Μας λένε οι γιατροί ότι η κατάσταση του Στάθη παραμένει σταθερή αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Είμαι αισιόδοξος. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Αλλά μάλλον θα πάμε πίσω. Έτσι μας έχουν πει οι γιατροί», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου, μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του.