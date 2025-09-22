Ο Στάθης Μαντζώρος «ξύπνησε» μετά το εγκεφαλικό: «Αντιλαμβάνεται τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει», είπε ο πατέρας του

Ο Στάθης Μαντζώρος, που το κοινό αγάπησε ως Παντελή στη δραματική σειρά «Σασμός» του ALPHA δίνει μάχη εδώ και καιρό στο νοσοκομείο, καθώς υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδια. Όμως τα νέα για την εξέλιξή του είναι αισιόδοξα και ελπιδοφόρα.

Ο πατέρα του Στάθη Μαντζώρου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι ο ηθοποιός έχει «ξυπνήσει» και αντιλαμβάνεται τα πάντα γύρω του, ωστόσο δεν μπορεί να μιλήσει.

«Μας λένε οι γιατροί ότι η κατάσταση του Στάθη παραμένει σταθερή αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Είμαι αισιόδοξος. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Αλλά μάλλον θα πάμε πίσω. Έτσι μας έχουν πει οι γιατροί.

Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του μιλάω στο τηλέφωνο, έχει κλειστά τα μάτια, τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα, αντιλαμβάνεται τα πάντα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Οι γιατροί μας λένε ότι αποφύγαμε το μοιραίο και τον Δεκέμβριο θα γνωρίσει και θα μιλήσει. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους για την συμπαράσταση. Φοβόμαστε που μας λένε οι γιατροί ότι μπορεί να μείνει κουσούρι», δήλωσε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου για την περιπέτεια υγείας του γνωστού ηθοποιού.