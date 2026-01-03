Φίλιππος Ντε Γκρες και Νίνα Φλορ σε νοσταλγικές εικόνες από πάρκο στην Αφρική με άγρια ζώα

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του Νίνα Φλορ, λατρεύουν τα ταξίδια και στο παρελθόν είχαν επισκεφθεί την Αφρική. Η 38χρονη θυμήθηκε εκείνο το ταξίδι και δημοσιοποίησε στο Instagram μια σειρά από εικόνες για την εμπειρία που έζησαν.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε μεταξύ άλλων και ένα πάρκο με άγρια ζώα στην Αφρική, με τις σχετικές φωτογραφίες να είναι εντυπωσιακές. Η Νίνα Φλορ ταΐζει έναν ρινόκερο, ενώ ο Φίλιππος Ντε Γκρες, δροσίζει ένα μικρό ελεφαντάκι, με το μπουκάλι που κρατάει. Σε άλλη φωτογραφία, φαίνεται το χέρι της 38χρονης πολύ κοντά σε ένα αγριογούρουνο.

Στις εικόνες το ζευγάρι εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετο και χαλαρό, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν οι αποδράσεις τους με ταχύπλοο, με φόντο εξωτικά τοπία και κρυστάλλινα νερά, αλλά και οι τρυφερές εικόνες με τα ζώα, ζώντας από κοντά την άγρια ομορφιά της αφρικανικής φύσης.

Το throwback post δεν άργησε να συγκεντρώσει θετικά σχόλια και likes, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να σχολιάζουν τη θετική ενέργεια και τη φυσικότητα που εκπέμπουν οι εικόνες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nina Flohr (@ninaflohr)

Οι δυο τους παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 12 Δεκεμβρίου 2020 στο Σαν Μόριτζ ενώ τον Οκτώβριο του 2021 Φίλλιπος Ντε Γκρες και Νίνα Φλορ έκαναν και θρησκευτικό γάμο στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία βασιλικών προσώπων από όλη την Ευρώπη.

Η απουσία τους από τον γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες με την Χρυσή Βαρδινογιάννη είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Παρά το γεγονός ότι επισήμως η δικαιολογία για τη μη παρουσία τους ήταν ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κάποιοι καλά γνωρίζοντες, κρατούν επιφυλάξεις. Άνθρωποι που διατηρούν στενές φιλικές και κοινωνικές σχέσεις με την τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας τονίζουν πως η πραγματική αιτία της απουσίας του ζευγαριού ήταν άλλη και «δείχνουν» την Τατιάνα Μπλάτνικ.