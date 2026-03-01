Φοίβος Δεληβοριάς: «Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση αυτή θα γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, την πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα και για τον Γιώργο Μαζωνάκη που εμφανίστηκε στο πλευρό του, προ μηνών, στην πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή μετά τη νοσηλεία του το καλοκαίρι του 2025 στο Δρομοκαΐτειο.

«Τα Τέμπη είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να μην αναθέτουμε τίποτα σε οποιονδήποτε χωρίς συμβόλαιο. Οδηγήθηκε η χώρα σε μια τρομερά επώδυνη οικονομική κρίση που έφερε τρομερά μετατραυματικά φαινόμενα», είπε αρχικά ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Νίκο Συρίγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι λάθος να γίνει κόμμα από οποιονδήποτε γονέα. Όχι γιατί απαγορεύεται, αλλά θεωρώ ότι αυτό που δημιουργήθηκε — όλη αυτή η ομόψυχη στήριξη — ήταν κάτι ανίκητο. Ήταν μια καθημερινή πίεση προς τους υπεύθυνους. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι πρέπει να δείχνουμε καθαρό δρόμο. Δεν πιστεύω ότι η δημιουργία ενός κόμματος, με τις ατζέντες και τα διάφορα που συνεπάγεται, είναι μια καλή ιδέα. Αισθάνθηκα αμέσως την ανάγκη να διαχωρίσω τη θέση μου», ανέφερε στη συνέχεια.

«Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση αυτή θα γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία — και το λέω με ειρωνεία και σιχασιά απέναντί τους — όχι μόνο για τα Τέμπη αλλά και για τις υποκλοπές», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, που είχε αποδεχτεί την πρότασή του και είχε εμφανιστεί στην «Ταράτσα του Φοίβου», στην πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή μετά τη νοσηλεία του το καλοκαίρι στο Δρομοκαΐτειο.

«Δεν νομίζω να ξένισε η πρόσκληση που έκανα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν αμέσως. Στις χειρότερες μέρες εκείνης της υπόθεσης του είχα σταθεί. Ντρεπόμουν να του πω να έρθει, για να μην νομίζει ότι θέλω να τον εκμεταλλευτώ».