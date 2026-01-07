Φωτεινή Πετρογιάννη για τον θάνατο του πατέρα της: Θέλω να σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι

Η Φωτεινή Πετρογιάννη πήρε το λόγο στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε για σκέψεις που έκανε πριν τον θάνατο του πατέρα της. Όπως είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, αναθεώρησε πολλά μετά τον θάνατό του, τον Οκτώβριο του 2025. Για ορισμένα από αυτά που σκεφτόταν, παραδέχτηκε πως ντρέπεται όταν έρχονται στο μυαλό της.

Μετά την προβολή της συνέντευξης της χήρας του Μανούσου Μανουσάκη, η Φωτεινή Πετρογιάννη παραδέχτηκε: «Θέλω να σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι. Τόσα χρόνια, επειδή στην οικογένειά μας δεν είχαμε βιώσει μια πολύ μεγάλη απώλεια, κάποιος πολύ δικός μας άνθρωπος να φύγει από τη ζωή, όταν άκουγα τέτοιες ιστορίες, ότι κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που έχει “φύγει”, όχι ακριβώς το κορόιδευα, κάπως μέσα μου έλεγα ότι δεν το καταλαβαίνω και πολύ αυτό.

Τώρα που έφυγε ο μπαμπάς μου και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και θεωρώ ότι δεν θα το συνειδητοποιήσω και ποτέ ότι έφυγε, έχω μια πολύ μεγάλη άρνηση, προσπαθώ να βρω κάτι να κρατηθώ κάθε φορά… να σκεφτώ ότι κάπου είναι ο μπαμπάς μου.

Ψάχνεις να πιαστείς από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στον χώρο για να θεωρήσεις ότι ο άνθρωπός σου κάπου είναι εδώ και δεν έχει φύγει και ότι έχεις κάποιου είδους επικοινωνία μαζί του.

Την καταλαβαίνω τώρα πια. Ζητώ συγγνώμη για όλες αυτές τις σκέψεις που έκανα όλα αυτά τα χρόνια για το τι άκουγα.

Είναι τόση η απόγνωση πολλές φορές μέσα στο πένθος, που πιάνεσαι ότι ακόμα και ότι μπορεί να αναβοσβήσει το φως πως κάτι σημαίνει».

«Είχε ταλαιπωρηθεί από μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά όμως είναι προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε λεπτομέρειες» είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας, όταν έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Φωτεινής Πετρογιάννη.