Φώτης Ιωαννίδης: Η Ελένη Βουλγαράκη τον αποχαιρετά από τον Παναθηναϊκό με μια πράσινη καρδιά

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης παραμένουν σε σχέση, με την ραδιοφωνική παραγωγό και τον διεθνή ποδοσφαιριστή, να εμφανίζονται ερωτευμένοι σε κάθε κοινή δημόσια εμφάνιση. Οι δυο τους κάνουν όνειρα για το μέλλον και σχεδιάζουν μαζί τις επόμενες κινήσεις τους. Όπως όλα δείχνουν ο 25χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία, με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης έκαναν μαζί διακοπές το καλοκαίρι και πλέον ετοιμάζουν τα πλάνα τους. Η μεταγραφή του νεαρού από τον Παναθηναϊκό στην πορτογαλική ομάδα ολοκληρώνεται και για πολλούς θεωρείται δεδομένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με έναν πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα σε μια πιεστική ατμόσφαιρα καταφέραμε να περάσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παρά τις ευκαιρίες που έχουμε αλλά θα γίνει στο μέλλον», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Φώτης Ιωαννίδης μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σάμσουνσπορ. Επιβεβαίωσε μάλιστα πως υπάρχει προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του.

Η Ελένη Βουλγαράκη μετά τον τελευταίο αγώνα του Φώτη Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό, αναδημοσίευσε φωτογραφία του βάζοντας μια πράσινη καρδιά, κάτω από τη λέξη «Capitano».

«Όλα αυτά που γράφτηκαν για γάμο, ήταν όλα μπούρδες. Δεν ασχολήθηκα να μάθω ποιος τα έβγαλε. Διαβάσαμε δημοσίευμα ότι μου έγινε πρόταση γάμου στην πλατεία της Βιέννης τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων. Ποιός ντόπιος ασχολήθηκε; Ήταν αστείο» είχε πει η Ελένη Βουλγαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης φέρονται να είχαν συζητήσει για τη μεταγραφή του 25χρονου και να αποφάσισαν από κοινού. Μέσα από την τελευταία της ανάρτηση, η νεαρή παρουσιάστρια δείχνει να στηρίζει το νέο επαγγελματικό βήμα του αγαπημένου της.

Το καλοκαίρι, το ζευγάρι που δείχνει πιο ερωτευμένο από ποτέ, πέρασε πρώτα από την Κύθνο, συνέχισε στη Μήλο, ενώ έκανε στάση και στην Πάρο, όπου συνάντησαν προ ημερών και τον Τάσο Μπακασέτα.

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης απολαμβάνουν να περνάνε χρόνο μαζί, όμως λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Φροντίζουν να μην απασχολούν τα media με την προσωπική τους ζωή, όμως πολλές φορές είναι αδύνατον να ξεφύγουν από τους φωτογράφους που προσπαθούν να τους απαθανατίσουν μαζί.