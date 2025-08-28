Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης οδεύει προς Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Στα 25 εκατομμύρια η νέα προσφορά στον Παναθηναϊκό

«Ανέβηκαν» οι Πορτογάλοι στα χρήματα και όλα δείχνουν πως το deal για τον Έλληνα επιθετικό, θα ολοκληρωθεί
Ο Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ένα μετεγγραφικό «σήριαλ» που οδεύει προς το φινάλε του. Η πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί.

Μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε νέα οικονομική προσφορά από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ύψους 25 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους), μια πρόταση που ικανοποίησε το «τριφύλλι».

Οι δυο σύλλογοι φαίνεται πως ήρθαν σε προφορική συμφωνία, βάζοντας μάλιστα στο deal και ποσοστό μεταπώλησης του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ύψους 25%.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία του (σ.σ. ο παίκτης αναμένεται να βρεθεί μέσα στο σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία για να υπογράψει).

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τέσσερις ημέρες, για να κινηθεί στο μετεγγραφικό παζάρι και να καλύψει το συγκεκριμένο κενό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo