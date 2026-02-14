Φράνσις Αντετοκούνμπο: Οι γονείς μου δεν είχαν τα χαρτιά για να γίνει νωρίτερα το όνειρο πραγματικότητα

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του, τον αποχωρισμό από τους γονείς του και την εκπληκτική καριέρα του αδερφού του, στο ΝΒΑ. Όπως είπε, οι επιτυχίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έλυσαν μια σειρά από προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένειά του και κίνησαν διαδικασίες που είχαν αποδειχθεί εξαιρετικά χρονοβόρες.

«Όταν οι γονείς μου ήρθαν στην Ελλάδα ήμουν πολύ μικρός. Ήταν δύσκολη η απόφαση της μητέρας μου να αφήσει το παιδί της στους παππούδες», είπε ο Φράνσις Αντετοκούνμπο. Πρόσθεσε πως το θέμα των εγγράφων και οι ελληνικοί νόμοι καθυστέρησαν για χρόνια την επανένωση. «Δεν είχαν τα χαρτιά για να γίνει αυτό πραγματικότητα για μένα νωρίτερα. Ήταν μια πολύ μακρά διαδικασία. Ήταν δύσκολο και για εκείνους και για μένα. Πάντα ήθελα να είμαι με τους γονείς μου», ανέφερε.

«Όλα συνέβησαν χάρη στον Γιάννη. Πηγαίνοντας στο NBA και αποκτώντας τα χαρτιά του, αυτό άλλαξε τα πάντα. Έτσι μπόρεσα να έρθω στην Ελλάδα», τόνισε. Η στιγμή της επανένωσης με την οικογένειά του, όπως είπε, ήταν «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Όταν ο Τσαρλς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον, ο πρωτότοκος γιος τους αναγκάστηκε να μείνει πίσω στο Λάγος της Νιγηρίας, μεγαλώνοντας με τον παππού και τη γιαγιά και ακολουθώντας τη δική του ξεχωριστή διαδρομή.

«Επικοινωνούσα με τους γονείς μου, τους αδερφούς μου, αλλά δεν μπορούσα να είμαι κοντά τους. Επιτέλους όταν ήρθα ήμουν πολύ χαρούμενος, ήθελα να είμαι με τους γονείς, με την οικογένειά μου, το αίμα μου. Αυτός ο δεσμός μου έλειψε, να βλέπω τη μητέρα μου και τους αδερφούς μου».

«Κάνω μουσική για να ακούσουν τη φωνή μου. Είναι θεραπεία για μένα. Από μικρός είχα πάθος για τη μουσική» είπε σε άλλο σημείο. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το όνομα «Ofili», που χρησιμοποιεί στη μουσική, σημαίνει «ειρήνη και δύναμη» και ήταν το όνομα του παππού του.

Συγκινητική ήταν και η αναφορά του στον πατέρα τους. «Η μαμά μου είναι η βασίλισσα της καρδιάς μου. Ο πατέρας μου ήταν ο βράχος της οικογένειας. Ταπεινός, συνεπής, έδινε τα πάντα κάθε μέρα. Βλέπεις και τους αδερφούς μου που έχουν αυτή τη νοοτροπία, πάντα να συνεχίσεις να μάχεσαι», είπε. Ο θάνατός του, όπως παραδέχτηκε, του άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. «Με έκανε να καταλάβω ότι το αύριο δεν είναι εγγυημένο. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Νιώθω ότι είναι πάντα εδώ, τον εκπροσωπώ».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν συγκρίνεται με κανέναν: «Δεν μπορείς να μιμηθείς τον Γιάννη. Είναι απλά ο Γιάννης. Έχει τον δικό του δρόμο και τον δικό του σκοπό. Είναι μαχητής, θέλει να κερδίζει».