Φρέντι Μέρκιουρι: Δημιούργησαν τοιχογραφία του στο Γουέμπλεϊ Παρκ στο Λονδίνο με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννησή του

Ένα έργο τέχνης προς τιμήν του Φρέντι Μέρκιουρι δημιουργήθηκε στο Γουέμπλεϊ Παρκ, στο Λονδίνο με αφορμή τα 80ά γενέθλια του αξέχαστου τραγουδιστή.

Το έργο τέχνης έχει τίτλο «Είμαι ο κύριος Μέρκιουρι» και είναι αναμορφικό, ενώ πρόσφατα έγιναν α αποκαλυπτήρια της τοιχογραφίας του Φρέντι Μέρκιουρι, ύψους 9 μέτρων.

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Το έργο δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη της street art, Φρανκ Στάιλς, ο οποίος συνέθεσε τέσσερα ξεχωριστά έργα σε μία ενιαία εικόνα και στα 58 Ισπανικά Σκαλιά του χώρου.

Η τοιχογραφία αναφέρεται στη ζωή του Μέρκιουρι μακριά από τη σκηνή. Οι κυπρίνοι Koi αντανακλούν την αγάπη του για την Ιαπωνία και την ιαπωνική λίμνη στο σπίτι του στο Λονδίνο kai οι φτερωτές γυναικείες φιγούρες αντικατοπτρίζουν το ζώδιο της Παρθένου, ένα μοτίβο που χρησιμοποίησε στο έμβλημα των Queen, που σχεδίασε ο ίδιος.

Freddie Mercury mural unveiled at Wembley Park ➡️ https://t.co/38uqDIpXMA pic.twitter.com/turZazF7Uz — BBC London (@BBCLondonNews) September 4, 2026

«Η σχέση του Φρέντι Μέρκιουρι με το Γουέμπλεϊ ξεπερνά κατά πολύ μια μεμονωμένη διάσημη παράσταση», ανέφερε ο Κλαούντιο Τζαμπρόνε, ο οποίος ανέθεσε και επιμελήθηκε το έργο για το Γουέμπλεϊ Παρκ.

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Ο Φρέντι Μέρκιουρι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 και εμφανίστηκε πολλές φορές στο Γουέμπλεϊ με τους Queen.

Το συγκρότημα έδωσε 10 συναυλίες στον χώρο, παλαιότερα γνωστό ως Empire Pool, μεταξύ 1978 και 1984 και εμφανίστηκε στο Live Aid στο στάδιο Γουέμπλεϊ τον Ιούλιο του 1985.

Σημειώνεται ακόμα ότι οι Queen επέστρεψαν στο στάδιο για δύο sold-out συναυλίες το επόμενο καλοκαίρι.