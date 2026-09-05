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Δανάη Μπάρκα: Το αγαπησιάρικο βίντεο με τον Φάνη Μπότση και τον σκύλο τους – «Μάλλον ενοχλώ»

Επίσης δημοσίευσε μία φωτογραφία που εμφανίστηκε στο πόδι της το ουράνιο τόξο
Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης
Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης
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Μανούλα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγους μήνες η Δανάη Μπάρκα, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, μέσω του Instagram, καθώς εκείνη και ο Φάνης Μπότσης περιμένουν το πρώτο τους παιδάκι.

Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται καθημερινά στιγμές από την προσωπική της ζωή με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το βράδυ της Παρασκευής (04.09.2026) ανέβασε ένα αγαπησιάρικο βίντεο με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση να είναι ξαπλωμένος στον καναπέ του σπιτιού τους και να χαλαρώνουν.

«Μάλλον ενοχλώ», έγραψε με χιούμορ ως λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Δανάη Μπάρκα.

Το πρωί του Σαββάτου η Δανάη Μπάρκα ανέβασε μία φωτογραφία της, αποκαλύπτοντας στους followers της ότι πάνω στο πόδι της σχηματίστηκε το… ουράνιο τόξο.

«Σήμερα το ουράνιο τόξο βγήκε ακριβώς πάνω στο πόδι μου.

Το ουράνιο τόξο δεν έρχεται για να σβήσει την καταιγίδα, έρχεται να σου θυμίσει πως πέρασε.

Υ.Γ. Ό,τι κι αν σε απασχολεί σήμερα σε λίγες μέρες ίσως να μην το θυμάσαι καν», έγραψε ως λεζάντα η Δανάη Μπάρκα.

Δανάη Μπάρκα
Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη Μεσσηνία στις 13 Ιουνίου, σε μία ρομαντική τελετή και παρουσία όλων των αγαπημένων τους ανθρώπων.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας», έγραψε η Δανάη Μπάρκα, ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της.

Σημειώνεται ότι η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μέχρι τώρα δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με την εγκυμοσύνη της, όπως σε ποιον μήνα της κύησης βρίσκεται και αν γνωρίζει το φύλο του μωρού της.

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