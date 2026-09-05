Η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε τους followers της για τα tips που της έδωσαν για το πρώτο ταξίδι με την κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πριν από λίγα εικοσιτετράωρα πραγματοποίησαν το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό μαζί με το 5 μηνών μωρό τους. Το ζευγάρι επέλεξε να επισκεφθεί το Παρίσι, την αγαπημένη πόλη της παρουσιάστριας.

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσιεύει συνεχώς υλικό από το ταξίδι τους στα social media και δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της που είναι εκεί μαζί με τη μικρή Ξένια. Μάλιστα, για να μπορέσει να ταξιδέψει με την κόρη της διάβασε πολλά tips και συμβουλές που της έστειλαν στο Instagram oι διαδικτυακοί της φίλοι.

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Έτσι το βράδυ της Παρασκευής (04.09.2026), η γνωστή παρουσιάστρια, που σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει στον Alpha με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τους followers της για τις συμβουλές του.

Έτσι μοιράστηκε μια ακόμα χαριτωμένη φωτογραφία του μωρού της και έγραψε ένα μήνυμα προς όλους τους θαυμαστές της.

«Λοιπόν φίλες μου… Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ με όλα τα tips που μου δώσατε για το πρώτο μας ταξίδι με την μπέμπα και ειδικά για το αεροπλάνο!

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Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλα τα μηνύματα και τις συμβουλές σας.

Σύντομα θα σας πω κι εγώ τη δική μου εμπειρία, τι μας βοήθησε, τι τελικά χρειαστήκαμε και πώς τα πήγαμε στο πρώτο μας ταξιδάκι.

Να ξέρετε ότι τα διάβασα όλα», έγραψε σε ένα story που δημοσίευσε στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου πρόσφατα ανέβασε και νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον σύντροφό της και την κόρη τους στη γαλλική πρωτεύουσα και μάλιστα αποκάλυψε ότι παλιά ήθελε να ανοίξει ένα ανθοπωλείο.