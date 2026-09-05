Κόρα Καρβούνη για Αλέξη Σταμάτη: «Το πώς μου ανακοίνωσαν τον θάνατό του ήταν το πιο σκληρό, έπαθα σοκ»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Κόρα Καρβούνη με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση που θα παίξει φέτος τον χειμώνα στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Η γνωστή ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο τελευταίο, ανέκδοτο θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη με τίτλο «Σαπφώ», σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη.

Η Κόρα Καρβούνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ένας κι ένας» με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο στο ΕΡΤnews και συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη.

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«Τον γνώριζα αρκετά χρόνια γιατί είχα συνεργαστεί και με τη μητέρα του. Τον γνώριζα, απλά με το έργο ήρθα πιο κοντά. Πηγαίναμε στο σπίτι του, δουλεύαμε το κείμενο μαζί και το μόνο που πρόλαβε ουσιαστικά να δει, του βιντεοσκοπήσαμε σχεδόν το μισό έργο, την πρόβα, και νομίζω μετά από λίγες μέρες ήταν που έφυγε. Νομίζω ανακουφίστηκε που το είδε. Είδε έστω λίγο υλικό. Μου έγραψε ένα μήνυμα. Με πήρε και τηλέφωνο, μιλήσαμε. Συγκινούμαι», δήλωσε αρχικά η Κόρα Καρβούνη για τον Αλέξη Σταμάτη.

Σχετικά για τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Το πώς μου το ανακοίνωσαν ήταν το πιο σκληρό. Εγώ είχα γύρισμα και με πήρε μία δημοσιογράφος και μου λέει “θέλετε να κάνετε κάποια δήλωση για τον Αλέξη;”. Λέω “τι να πω για τον Αλέξη;”. Μου λέει “α, δεν το ξέρετε. Έφυγε από τη ζωή”. Και έπαθα σοκ. Ολοκλήρωσα το γύρισμα. Πήρα αμέσως τη Νικαίτη Κοντούρη, η οποία είχε συγκλονιστεί πολύ. Ήταν πολύ οδυνηρό για όλους μας».

«Πήρα τη δημοσιογράφο, γιατί είπα “όχι, ο Αλέξης θα ήθελε να κάνω δήλωση”. Θα ήθελε να μάθει όλος ο κόσμος ότι έχει γράψει αυτό το συγκλονιστικό κείμενο και ότι θα γίνει αυτή η παράσταση», πρόσθεσε η Κόρα Καρβούνη.

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Παράλληλα, μιλώντας για την παράσταση «Σαπφώ», σημείωσε: «Είναι αποχαιρετισμός και είναι όμως ταυτόχρονα κι ένα εγκώμιο στο έργο. Έχει ένα βάρος όταν έχει φύγει τόσο πρόσφατα ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης, που είχε και τόσα πολλά να δώσει ακόμα».

«Δεν μιλούσε ανοιχτά. Γνωρίζαμε ότι έχει κάτι, αλλά δεν μας έλεγε επακριβώς και δεν χρειαζόταν», δήλωσε ακόμα η Κόρα Καρβούνη για τον Αλέξη Σταμάτη.