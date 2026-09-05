Lifestyle

Γιάννης Ζουγανέλης: Η Ισιδώρα Σιδέρη είναι καλή σύντροφος και μάνα με ευθεία γνώμη απέναντι στην κόρη μας

Η εξομολόγηση του γνωστού καλλιτέχνη για τη γυναίκα του με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 45 χρόνια
Ισιδώρα Σιδέρη και Γιάννης Ζουγανέλης
Η Ισιδώρα Σιδέρη και ο Γιάννης Ζουγανέλης / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Ο Γιάννης Ζουγανέλης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε και για τον ευτυχισμένο του γάμο με τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη.

Ο γνωστός τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός, παρουσιαστής ανέφερε στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη ότι είναι παντρεμένος με την Ισιδώρα Σιδέρη εδώ και 45 χρόνια. Παράλληλα, ο Γιάννης Ζουγανέλης τόνισε ότι είναι σημαντικό σε μία σχέση ο ένας να αποδέχεται τη διαφορετικό του άλλου και να μην τον θεωρεί κτήμα του.

«Με την Ισιδώρα (σ.σ. Σιδέρη) είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια. Πρέπει να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου, να την κάνεις κτήμα σου και αγάπη. Εννοώ να την έχεις μέσα σου και να εκφράζεσαι.

Στα δύσκολα να μπορείς να επανέρχεσαι. Είναι μεγάλο πράγμα η επιστροφή. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που σε φέρνει σε διένεξη μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Φεύγεις από τη διαφωνία και επιστρέφεις στην αρμονία.

Η οικογένεια είναι το άσυλό μου, εκεί που μπορώ να δημιουργώ. Η Ισιδώρα είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα με ευθεία γνώμη απέναντι στην κόρη μας», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

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