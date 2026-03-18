Γαλάτεια Βασιλειάδη: Με τον Γιώργο Παπαδόπουλο μείναμε 2 μήνες χώρια και κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η αγαπημένη του Γιώργου Παπαδόπουλου, η Γαλάτεια Βασιλειάδη και μίλησε με λόγια λατρείας για τον άντρα της ζωής της.

H Γαλάτεια Βασιλειάδη ήταν καλεσμένη στο podacast ga-Ranti και μίλησε για τον αγαπημένο της σύντροφο και πατέρα των παιδιών της, λίγες ημέρες μετά την πρόταση γάμου. Μάλιστα, είπε ότι με τον Γιώργο Παπαδόπουλο πέρασαν μία μεγάλη κρίση και τότε κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά του.

«Φτάσαμε στο σημείο να πούμε “τελειώνουμε”, αλλά συγχρόνως όταν μείναμε δύο μήνες μόνοι μας κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και να μην κοιμάμαι μαζί του. Με τρόμαζε αυτό», εξομολογήθηκε.

«Όταν τα παιδιά κοιμούνται στο κρεβάτι τους, αν δεν τον πάρω αγκαλιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είχαμε πάει ένα ταξίδι μόνοι μας και κατάλαβα πόσο ερωτευμένη είμαι ακόμα με τον άντρα μου. Συγκινούμαι. Είναι πολύ καλός. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον Γιώργο», πρόσθεσε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Παράλληλα, η όμορφη σύντροφος του Γιώργου Παπαδόπουλου παραδέχτηκε ότι βρέθηκε πολύ κοντά στην κατάθλιψη.

«Φλέρταρα με την κατάθλιψη. Δηλαδή με ακούμπησε όταν γέννησα το πρώτο παιδί. Έβλεπα το πάτωμα κι έκλαιγα… Έλεγα στη μαμά μου “είμαι ακόμα παιδί, θέλω να έρθω και να κλάψω σε εσένα και θα έρχεται μια καινούρια ψυχούλα σε εμένα να κλαίει και να ζητά βοήθεια, ενώ θέλω κι εγώ ακόμα βοήθεια”. Είναι σοκαριστικό, ήξερα ότι θέλω βοήθεια, το έβλεπα ότι δεν ήμουν εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα προχώρησε και σε άλλες αποκαλύψεις, λέγοντας: «Το δεύτερο παιδί μας τσάκισε, δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Λόγω ηλικίας άφησα πολύ κι εγώ τον εαυτό μου, κι επειδή είμαι στα κουτάκια μου δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα για μένα. Με τρόμαξε όλο αυτό, κι έβγαλα πολύ θυμό και νεύρα.

Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία μετά απ’ αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπεις στο πλαίσιο της οικογένειας», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Γαλάτεια Βασιλειάδη.