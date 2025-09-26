Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έντονα ενοχλημένη με γιατρό – «Το λιγότερο ανήθικο να διαδίδεις τέτοια ψέματα»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένη σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram, με αφορμή τις διαρροές γιατρού, που στόχο έχουν όπως πιστεύει το μοντέλο, να αυξήσει την πελατεία του. Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα ανέφερε πως ουδέποτε έχει συνεργαστεί μαζί της. Έχει τη δική της γιατρό, την οποία και εμπιστεύεται τυφλά.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πληροφορήθηκε ότι η συγκεκριμένη γιατρός διαδίδει ψέματα ότι είναι εκείνη που έχει αναλάβει την ίδια για τις θεραπείες στο πρόσωπό της. Θέλησε να ξεκαθαρίσει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Θέλω να σας πω κάτι σημαντικό γιατί έχω λάβει κάποια μηνύματα από πολλές followers μου, ότι είναι μια γιατρός που διαδίδει ότι αυτή μου κάνει τα πάντα, στο πρόσωπο και στο σώμα. Να πω κάπου εδώ ότι είναι ψέματα» αναφέρει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στο βίντεο.

Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα συμπλήρωσε: «Μη πιστεύετε και μη κλείνετε όπου να ‘ναι τα ραντεβού σας. Δεν αφήνω καμία άλλη γιατρό πέρα από τη δική μου… Το λιγότερο ανήθικο να διαδίδεις τέτοια ψέματα για να κερδίσεις πελάτες και να κάνεις κακό σε ένα άλλο ιατρείο».

«Με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ισχύει ότι παντρεύομαστε. Σε αυτά τα τρία χρόνια που είμαι με τον Χρήστο, έχουν βγάλει και 50 φορές ότι έχουμε χωρίσει. Νομίζω η τηλεόραση. Δεν έχουμε χωρίσει ούτε μία φορά σε αυτά τα τρία χρόνια. Ούτε μια φορά. Δεν ξέρω γιατί ασχολούνται τόσο πολύ με τη σχέση μας», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τη σχέση της με τον τραγουδιστή.