Αγγελική Δάρρα: Η μαμά μου θεραπεύτηκε από τον καρκίνο το 2016 αλλά το 2023 αρρώστησε ξανά

Στην αντίδραση που είχαν οι γονείς της, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι, αλλά και στην περιπέτεια υγείας της μητέρας της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Αγγελική Δάρρα στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια.

Η Αγγελική Δάρρα αποκάλυψε πως η μητέρα της έδωσε διπλή μάχη με τον καρκίνο. Το 2016 και το 2023. Τα κατάφερε και τις δύο φορές. Πλέον είναι καλά και συνεχίζει τη ζωή της.

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Η τραγουδίστρια δεν ξέχασε ποτέ εκείνες τις περιόδους. Όπως και τις αντιδράσεις που είχαν οι γονείς της, όταν τους ανακοίνωσε πως σκοπεύει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι.

Οι γονείς σου ήταν υποστηρικτικοί (σ.σ. στην απόφαση να ασχοληθεί με το τραγούδι);

Η μαμά μου, ναι, αλλά ήθελε να πάρω και πτυχία. Του μπαμπά δεν ήταν το καλύτερο του. Εκείνος ήταν περισσότερο της όπερας και του λυρικού ρεπερτορίου. Όταν ξεκίνησα μουσικές σπουδές, πήγα στο Εθνικό Ωδείο και έκανα κλασικό τραγούδι και όπερα. Ήμουν σοπράνο. Έχω περάσει από πολλά καλλιτεχνικά μονοπάτια.

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Η όπερα μου αρέσει πολύ, έχω δει παραστάσεις στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου, αλλά μεγάλωσα ακούγοντας Μαρινέλλα, Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο. Αυτά μιλούσαν περισσότερο στην ψυχή μου.,

Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έχεις βιώσει;

Το ότι έχω τη μητέρα μου ζωντανή. Έχω μεγάλη πίστη στον Θεό. Η μαμά μου θεραπεύτηκε από τον καρκίνο το 2016, αλλά το 2023 αρρώστησε ξανά. Τότε, μου είχαν πει ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Έγινε, όμως.

Εκείνη την περίοδο έβγαλα το τραγούδι “Αμαρτία”, στο οποίο υπάρχει η φράση “μια μάχη άνιση”. Είχα βάλει κι εγώ το χέρι μου στους στίχους, κάτι που λέω για πρώτη φορά. Με θυμάμαι συνεχώς σε ένα αεροπλάνο τότε λόγω της νοσηλείας της. Ήταν δύσκολα αλλά τα καταφέραμε ξανά.