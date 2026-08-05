Lifestyle

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Βραδινή εμφάνιση στα Ματογιάννια της Μυκόνου με λευκό στράπλες φόρεμα

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας απαθανατίστηκε σε χαλαρή βόλτα στα κοσμοπολίτικα σοκάκια της Μυκόνου, επιλέγοντας μια κομψή καλοκαιρινή εμφάνιση
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη Μύκονο (Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά το κυκλαδίτικο νησί ως έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας πραγματοποίησε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια, προσελκύοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να περπατά μόνη της στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, επιλέγοντας ένα εφαρμοστό λευκό στράπλες φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Το σύνολό της ολοκλήρωσαν ψηλοτάκουνα πέδιλα, λευκή τσάντα και διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα ξανθά μαλλιά της, χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, πρόσθεσαν μια κομψή νότα στην εμφάνισή της.

panagiotarou mikosnos
panagiotarou mikosnos

Η ίδια έδειχνε ευδιάθετη και χαλαρή, απολαμβάνοντας τη βόλτα της στο πιο κοσμοπολίτικο σημείο του νησιού, όπου κάθε βράδυ συγκεντρώνονται επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς να στρέφουν το βλέμμα τους στην καλοκαιρινή της εμφάνιση.

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