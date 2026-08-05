Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Βραδινή εμφάνιση στα Ματογιάννια της Μυκόνου με λευκό στράπλες φόρεμα

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά το κυκλαδίτικο νησί ως έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας πραγματοποίησε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια, προσελκύοντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να περπατά μόνη της στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, επιλέγοντας ένα εφαρμοστό λευκό στράπλες φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

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Το σύνολό της ολοκλήρωσαν ψηλοτάκουνα πέδιλα, λευκή τσάντα και διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα ξανθά μαλλιά της, χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, πρόσθεσαν μια κομψή νότα στην εμφάνισή της.

Η ίδια έδειχνε ευδιάθετη και χαλαρή, απολαμβάνοντας τη βόλτα της στο πιο κοσμοπολίτικο σημείο του νησιού, όπου κάθε βράδυ συγκεντρώνονται επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς να στρέφουν το βλέμμα τους στην καλοκαιρινή της εμφάνιση.