Η Νία Βαρντάλος κάνει διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της, Σπύρο Κατσαγάνη

Η Νία Βαρντάλος επέλεξε την Αντίπαρο για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Σπύρο Κατσαγάνη. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν σε χαλαρές στιγμές σε παραθαλάσσιο εστιατόριο του νησιού, σε αποκλειστικές φωτογραφίες του TLIFE.

Στις εικόνες, η Νία Βαρντάλος και ο Σπύρος Κατσαγάνης απολαμβάνουν το γεύμα τους μαζί με την παρέα τους στην Αντίπαρο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός επέλεξε ένα casual σύνολο με λευκό πουκάμισο και καπέλο, ενώ ο σύντροφός της εμφανίστηκε με μαύρο polo shirt.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τη Νία Βαρντάλος, όχι μόνο λόγω της καταγωγής της, αλλά και επειδή εδώ ξεκίνησε η σχέση της με τον Σπύρο Κατσαγάνη.

Η γνωριμία που έμοιαζε με κινηματογραφικό σενάριο

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2022, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «My Big Fat Greek Wedding 3». Η πρώτη τους συνάντηση έγινε, σύμφωνα με όσα έχουν διηγηθεί, σε υπαίθριο εστιατόριο ελληνικού νησιού, κάτω από την πανσέληνο.

Η προσωπική τους σχέση εξελίχθηκε παράλληλα και σε δημιουργική συνεργασία. Ο Σπύρος Κατσαγάνης ανέλαβε τη μετάφραση και τη συν-σκηνοθεσία της παράστασης «Tiny Beautiful Things», με την οποία η Νία Βαρντάλος επέστρεψε στην ελληνική θεατρική σκηνή.