Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Βουτιές και παιχνίδια στη Μύκονο λίγο πριν από τον μήνα του μέλιτος

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε χαλαρές στιγμές στην παραλία, λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Γαλλική Πολυνησία
Οικονομάκου και Τσερέλα
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στη Μύκονο (Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ)
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Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πέρασαν ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για τη Γαλλική Πολυνησία, όπου πραγματοποιούν τον μήνα του μέλιτός τους. Το ζευγάρι βρέθηκε στο νησί μαζί με τα παιδιά της ηθοποιού, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα σε στιγμές χαλάρωσης στην παραλία, με βουτιές στα καταγάλανα νερά της Μυκόνου, παιχνίδια μέσα στη θάλασσα και διάθεση ανεμελιάς. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, χωρίς να κρύβουν τη χημεία και την οικειότητα που τους συνδέει.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο μπικίνι για την εξόρμησή της, ενώ ο σύζυγός της παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό της, απολαμβάνοντας μαζί της τον ελληνικό ήλιο λίγο πριν από το μεγάλο ταξίδι τους.

Τσερέλα και Οικονομάκου
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στη Μύκονο (Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ)
oikonomakou tserela mikonos

Πλέον, το ζευγάρι βρίσκεται στη Moorea της Γαλλικής Πολυνησίας για τον μήνα του μέλιτος. Μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται εικόνες από τις εξωτικές διακοπές τους, με στιγμές στη θάλασσα και τοπία που θυμίζουν καρτ ποστάλ.

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