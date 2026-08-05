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Πάτρα: Η Κατερίνα Λιόλιου χόρεψε «Θα αλλάξω γειτονιά» και «απογείωσε» το κέφι

Το «Θα αλλάξω γειτονιά» αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημοτικά κομμάτια που απογειώνουν τα πανηγύρια και τις νυχτερινές πίστες
Κατερίνα Λιόλιου
Η Κατερίνα Λιόλιου / NDP Photo
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Μία βραδιά γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και διασκέδαση χάρισε η Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή νυχτερινού μαγαζιού στην Πάτρα, όπου εμφανίστηκε.

Η Κατερίνα Λιόλιου ξεσήκωσε τους θαμώνες του κέντρου διασκέδασης στην Πάτρα όταν χόρεψε στη σκηνή το αγαπημένο δημοτικό τραγούδι «Θα αλλάξω γειτονιά».

Όπως σημειώνει το patrapress.gr, το συγκεκριμένο κομμάτι έχει «σφραγίσει με την ερμηνεία του ο δημοφιλής Αχαιός δημοτικός τραγουδιστής, Γιώργος Βελισσάρης.

Η συνάντηση του σύγχρονου λαϊκού προγράμματος της Κατερίνας Λιόλιου με το αυθεντικό δημοτικό γλέντι της περιοχής, προκάλεσε πανδαιμόνιο στο μαγαζί, με τα τραπέζια να γίνονται «ένα» με τη σκηνή.

Το «Θα αλλάξω γειτονιά» αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα δημοτικά κομμάτια που απογειώνουν τα πανηγύρια και τις νυχτερινές πίστες σε όλη την Ελλάδα.

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