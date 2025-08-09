Lifestyle

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η εντυπωσιακή πόζα με το μαγιό της με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Σε άγνωστη τοποθεσία περνά τις διακοπές της το γνωστό μοντέλο - Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε στο Instagram
Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη / Φωτογραφία Instagram

Φορώντας μόνο το λαδί μπικίνι της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε σε μία παραλία, έχοντας από πίσω της το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα.

Στο νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε στα social media από τις διακοπές της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται να απολαμβάνει σαν μικρό παιδί την θάλασσα.

Στις πρώτες φωτογραφίες φαίνεται απλά να ποζάρει μπροστά στην θάλασσα, ενώ από πίσω της το ηλιοβασίλεμα εμπλουτίζει το υπέροχο σκηνικό.

Στην τελευταία φωτογραφία φαίνεται το μοντέλο να κρατά ένα αγοράκι και να χαμογελά.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Garifalia kalifoni (@garifalia.kalifoni)

Η τοποθεσία αυτής της πανέμορφης παραλίας παραμένει «άγνωστη». Όπως φαίνεται στα stories που έκανε στο Instagram, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνει το καλοκαίρι της μαζί με τις φίλες της.

