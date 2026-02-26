Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας στο Ντουμπάι: Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους

Ευκαιρία για αποφόρτιση για το ερωτευμένο ζευγάρι
Χρήστος Μάστορας / Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Φωτογραφία αρχείου NDP

Μίνι απόδραση από την Αθήνα για την Γαρυφαλλιά Καληφώνη και τον Χρήστο Μάστορα. Το ερωτευμένο ζευγάρι «έκλεψε» λίγο χρόνο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και βρέθηκε στο καλοκαιρινό Ντουμπάι.

Από τη στιγμή που το ζευγάρι «πάτησε» στο Ντουμπάι, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη «βομβάρδισε» το Instagram με φωτογραφίες και βίντεο, δείχνοντας στο κοινό της το πώς περνά μαζί με τον Χρήστο Μάστορα.

Βόλτες ανάμεσα στους ουρανοξύστες, μπάνιο σε πανέμορφες πισίνες, βόλτα και καφέδες σε ανθισμένους κήπους, είναι λίγες από τις εμπειρίες που έζησαν τις τελευταίες ημέρες.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@garifalia.kalifoni)

garifalia kalhfwnh dubai

garifalia kalhfwnh ristos mastoras

garifalia kalhfwnh dubai

garifalia kalhfwnh dubai

Το ζευγάρι μετρά ήδη 4 χρόνια σχέσης και επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους αν και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συχνά ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες τους στα social media.

Lifestyle
