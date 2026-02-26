Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστος Μάστορας στο Ντουμπάι: Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους

Μίνι απόδραση από την Αθήνα για την Γαρυφαλλιά Καληφώνη και τον Χρήστο Μάστορα. Το ερωτευμένο ζευγάρι «έκλεψε» λίγο χρόνο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και βρέθηκε στο καλοκαιρινό Ντουμπάι.

Από τη στιγμή που το ζευγάρι «πάτησε» στο Ντουμπάι, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη «βομβάρδισε» το Instagram με φωτογραφίες και βίντεο, δείχνοντας στο κοινό της το πώς περνά μαζί με τον Χρήστο Μάστορα.

Βόλτες ανάμεσα στους ουρανοξύστες, μπάνιο σε πανέμορφες πισίνες, βόλτα και καφέδες σε ανθισμένους κήπους, είναι λίγες από τις εμπειρίες που έζησαν τις τελευταίες ημέρες.

Το ζευγάρι μετρά ήδη 4 χρόνια σχέσης και επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους αν και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συχνά ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες τους στα social media.