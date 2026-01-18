Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, μπορεί να μην είναι»

Σε μια πιο εξομολογητική ανάρτηση στο instagram προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026 η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, απαντώντας σε ένα μήνυμα που της στάλθηκε και την είχε χαρακτηρίσει αχάριστη.

Η influencer και επιχειρηματίας, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM και πλέον διατηρεί τη δική της εταιρεία ρούχων και καλλυντικών, θέλησε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Πιο συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποκάλυψε ότι επειδή μπορεί να δείχνει στα social media την εικόνα του ανθρώπου που τα έχει όλα, δε σημαίνει ότι ισχύει απόλυτα.

«Τις προάλλες έλαβα ένα μήνυμα που μια κοπέλα με έλεγε αχάριστη (κάποιες φορές είμαι όντως). Αλλά το είπε σε κάτι που έλεγα για την ψυχολογία μου και για τα σκαμπανεβάσματα που έχω συχνά (με όλα αυτά που γίνονται να μου πεις και ποιος δεν έχει) … φαινομενικά μπορεί να τα έχω όλα και θα έπρεπε να είμαι ευγνώμων κάθε μέρα (που προσπαθώ να είμαι).

Αλλά κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης, αλλά και να είναι πληρότητα δε σημαίνει απουσία από πιο σκοτεινές σκέψεις. Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δε σημαίνει ότι μέσα του δε προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί» έγραψε στην ανάρτησή της η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.