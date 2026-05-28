Η Κέλλυ Κελεκίδου αφιερώνει το νέο της τραγούδι στη Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλέ μου άγγελε που πας»

Η Κέλλυ Κελεκίδου και η Γωγώ Μαστροκώστα διατηρούσαν μία καλή φιλική σχέση που μετρούσε αρκετά χρόνια. Η γνωστή τραγουδίστρια θρηνεί μαζί με τα υπόλοιπα αγαπημένα πρόσωπα της γυμνάστριας τον πρόωρο θάνατό της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.06.2026) και την Τετάρτη έγινε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα η κηδεία και η ταφή της. Η Κέλλυ Κελεκίδου ήταν εκεί για να πει στην καλή της φίλη το στερνό «αντίο».

Μία ημέρα αργότερα η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα μοιράστηκε στο TikTok ένα σπαρακτικό βίντεο με φωτογραφίες της ίδιας και της Γωγώς Μαστροκώστα και ένα απόσπασμα από το νέο της τραγούδι, το οποίο βρήκε τη δύναμη να το ηχογραφήσει το βράδυ της Δευτέρας, φορτισμένη συναισθηματικά.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, θέλησε να τραγουδήσει και να «πει», όσα δεν έχει την δύναμη να πει δημόσια, για την αγάπη, τον πόνο, και την απώλεια, της «αδερφής» της, όπως αποκαλούσαν η μία την άλλη, Γωγώ Μαστροκώστα.

«Καλέ μου άγγελε που πας, μη φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά. Που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς… Καλέ μου Άγγελε, τώρα που πας», είναι το απόσπασμα από το τραγούδι «Άγγελέ μου», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μουκίδη, το οποίο η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράστηκε στα social media της ως φόρο τιμής προς τη Γωγώ Μαστροκώστα.

«Καλέ μου άγγελε που πας», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της στο TikTok η Κέλλυ Κελεκίδου.

Σημειώνεται ότι στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz που ήταν φίλοι της γυμνάστριας για να της πουν το «τελευταίο αντίο», ενώ κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν την οικογένειά και στο Μεσολόγγι για την ταφή.

«Ξέρω πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μία υπέροχη σύζυγος, μία αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μία δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μία φανταστική μαμά», είπε η Βικτώρια Δέλλα με πόνο ψυχής στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.