Γέννησε η Άννα Κορακάκη – Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε στο τέλος του Ιανουαρίου 2026 η Άννα Κορακάκη και το αποκάλυψε δημοσίως μερικές ημέρες αργότερα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της.

Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης την Κυριακή (08.02.2026) έκανε γνωστό ότι το προηγούμενο Σάββατο 31 Ιανουαρίου ήρθε στον κόσμο το μωράκι της, που καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της Γιάννη Χαλκιαδάκη. Μάλιστα, η Άννα Κορακάκη δήλωσε ότι ο κόσμος της έχει πλέον αλλάξει.

«31/1/26

Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις – όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας… Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο και μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά – καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της – υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η αθλήτρια είχε μοιραστεί και φωτογραφίες από τον γάμο της με τον άντρα της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά πριν από δύο χρόνια.

«Είναι τα πάντα. Κυριολεκτικά. Είναι αυτό που μου άλλαξε την ζωή. Αν δεν είχα πετύχει στη σκοποβολή, αυτήν τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε, δεν θα είχα ζήσει εκδηλώσεις θαυμασμού, δεν θα με σταματούσαν άνθρωποι στον δρόμο, δεν θα έκανα φίλους από διαφορετικές χώρες, δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τόσο πολλά ταξίδια. Και δεν θα είχα γνωρίσει τον σύντροφό μου», είχε δηλώσει για το άθλημά της σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Lifo.