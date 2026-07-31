Γέννησε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Αποκάλυψη 2 μήνες μετά τον πρόωρο τοκετό

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν πριν από 2 μήνες η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο σύζυγός της Νεκτάριος Λεμονίδης. Το ζευγάρι κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο του, ο οποίος ήρθε στη ζωή νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν!

Τη γέννηση του γιου της έκανε γνωστή η ίδια η Ελίζαμπεθ Ελέτσι με μια ανάρτηση στο instagram ανήμερα των γενεθλίων της. Έτσι αποκάλυψε ότι γέννησε πρόωρα και ανέβασε μια σειρά από εικόνες από το μαιευτήριο, όπου κρατά αγκαλιά τον γιο της. Τόσο η ίδια όσο και ο συζύγος της πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

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Ο μικρός γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 2026 και ενώ η Ελίζαμπεθ Ελέτσι βρισκόταν στην 31η εβδομάδα της κύησης. Ο -φυσιολογικός- τοκετός μπορεί να ήταν πρόωρος αλλά όχι και δύσκολος, αφού ο μπέμπης χρειάστηκε μόλις μισή ώρα για να έρθει στη ζωή.

«Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου… είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν…

Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός… αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής.

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Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο… Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου! Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά… στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη.

Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα θαύματα υπάρχουν… και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα.

Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ.

Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου» έγραψε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι στην ανάρτησή της.

Όπως προκύπτει από την ανάρτησή της, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το γεγονός πως είχε γεννήσει πρόωρα και ο μικρός της νοσηλευόταν.