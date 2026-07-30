Lifestyle

Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή ανάρτηση από τις διακοπές τους

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε να μην αποκαλύψει το μέρος όπου βρίσκονται, κρατώντας άγνωστο τον προορισμό των διακοπών τους
Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός
Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός / NDPPHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο Αργυρό, επέλεξε να μοιραστεί στα social media η Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ζευγάρι που κάνει διάλειμμα από τις καθημερινές και επαγγελματικές υποχρεώσεις του περνά στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, μοιράζοντας με το κοινό τους μόνο ξεχωριστές στιγμές που επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν.

Στο νέο στιγμιότυπο που ανέβασαν στο Insagram, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά, αποτυπώνοντας μια όμορφη στιγμή. Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε να μην αποκαλύψει το μέρος όπου βρίσκονται, κρατώντας άγνωστο τον προορισμό των διακοπών τους.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αποκαλύψει την δημιουργό του εντυπωσιακού φορέματος που επέλεξε να φορέσει, η οποία δεν ήταν άλλη από την Σίλια Κρυθαριώτη.

alexandra nika konstantinos arguros

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2025, ενώ ο ερχομός του γιου τους, Βασίλη –που πήρε το όνομά του από τον πατέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή– ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία, με το μικρό αγόρι να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της καθημερινότητάς τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
114
104
62
60
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo