Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή ανάρτηση από τις διακοπές τους

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κωνσταντίνο Αργυρό, επέλεξε να μοιραστεί στα social media η Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ζευγάρι που κάνει διάλειμμα από τις καθημερινές και επαγγελματικές υποχρεώσεις του περνά στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, μοιράζοντας με το κοινό τους μόνο ξεχωριστές στιγμές που επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν.

Στο νέο στιγμιότυπο που ανέβασαν στο Insagram, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά, αποτυπώνοντας μια όμορφη στιγμή. Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε να μην αποκαλύψει το μέρος όπου βρίσκονται, κρατώντας άγνωστο τον προορισμό των διακοπών τους.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αποκαλύψει την δημιουργό του εντυπωσιακού φορέματος που επέλεξε να φορέσει, η οποία δεν ήταν άλλη από την Σίλια Κρυθαριώτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2025, ενώ ο ερχομός του γιου τους, Βασίλη –που πήρε το όνομά του από τον πατέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή– ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία, με το μικρό αγόρι να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της καθημερινότητάς τους.