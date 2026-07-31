Χριστίνα Παππά: Η νέα ανάρτηση για τη μητέρα της μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση ότι είναι «απίστευτα τοξική» – «Η αγάπη μου δεν αλλάζει»

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για τη μητέρα της, η Χριστίνα Παππά επέστρεψε με μια νέα ανάρτηση στα social media, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της. Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες μαζί της στο Instagram, δείχνοντας πως, παρά τις δυσκολίες στη σχέση τους, η αγάπη της παραμένει δυνατή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Χριστίνα Παππά, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, περιγράφοντας τη μητέρα της ως «απίστευτα τοξική», μια δήλωση που προκάλεσε πολλές συζητήσεις.

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Με τη νέα της δημοσίευση, όμως, θέλησε να δώσει μια διαφορετική διάσταση, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια γυναίκα που έχει περάσει πολλά στη ζωή της και γι’ αυτό προσπαθεί να κατανοήσει τη συμπεριφορά της.

Μέσα από το μακροσκελές κείμενό της, η Χριστίνα Παππά τονίζει ότι δεν κρατά κακία στη μητέρα της και πως τη δικαιολογεί για όσα έχει βιώσει. Όπως αφήνει να εννοηθεί, μπορεί οι χαρακτήρες τους να μην ταιριάζουν, όμως αυτό δεν μειώνει την αγάπη και τον σεβασμό που εξακολουθεί να νιώθει για εκείνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά

«Αχ! Την μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της!

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Όπως σε κάθε οικογένεια και από ότι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω!

Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ, και πάντα τη δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για την μίζερη ζωή τους!

Οι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι όλοι βιώνουμε καταστάσεις, είτε καλές, είτε κακές! Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγώ τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ’ αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή, να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!».

Στην πρώτη ανάρτησή της, υπενθυμίζεται ότι η Χριστίνα Παππά, είχε πει αναλυτικά:

«Έχω μία μαμά χειριστική. Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα».

«Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.Με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις”, μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια – χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει πως είναι η μαμά μου, που δεν σημαίνει κάτι αυτό».