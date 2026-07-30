Σύλβια Δεληκούρα: «Πήγα τρεις φορές στο μοναστήρι για να δω τον πνευματικό της μητέρας μου»

«Θεωρώ ότι η προσευχή με βοήθησε σε όλες τις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει» είπε στη νέα της συνέντευξη η Σύλβια Δεληκούρα.

Για την προτροπή της μητέρας της να εξομολογηθεί στον πνευματικό της αλλά και την σχέση που έχει με την πίστη μίλησε, μεταξύ άλλων, η Σύλβια Δεληκούρα στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ!.

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«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου πάντα υπήρχε σεβασμός. Θυμάμαι πως ήταν το 2012 που, αν και τα είχα όλα, δουλειά, φίλους, χρήματα, ένιωθα σαν να υπήρχε μια τρύπα στο στομάχι μου. Τότε η μητέρα μου με παρακίνησε να εξομολογηθώ στον πνευματικό της. Στην αρχή ήμουν πολύ αρνητική, αλλά τελικά το αποφάσισα» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

«Όμως πάντα κάτι συνέβαινε και δεν κατάφερνα να τον συναντήσω. Πήγα τρεις φορές στο μοναστήρι, που ήταν, για να τον δω. Πλέον πηγαίνω στην εκκλησία, κοινωνώ, εξομολογούμαι και τώρα καταλαβαίνω για ποιο λόγο συνέβαιναν όλες εκείνες οι αναβολές.

Έπρεπε να τον αναζητήσω ουσιαστικά, όχι επειδή μου το πρότεινε η μαμά μου», είπε.

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Πως αισθάνθηκες μετά την πρώτη σου εξομολόγηση;

Ένιωσα ότι έγινε μια ακτινογραφία της ψυχής μου. Γέμισε με αγάπη το κενό που ένιωθα. Δεν ξέρω αν κάνω καλά που το λέω σε μια συνέντευξη. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει.

Εμένα αυτός ο δρόμος μου ταιριάζει. Με βοηθάω να προχωράω με δύναμη στη ζωή μου. Για εμάς τους ανθρώπους που έχουμε πτώσεις, ο Θεός είναι εκεί, να μας δίνει το χέρι του για να σηκωθούμε. Θεωρώ ότι η προσευχή με βοήθησε σε όλες τις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει.