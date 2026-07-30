Δανάη Μιχαλάκη: Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι έπρεπε να φτιάξω το «τέλειο» σώμα ή να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης

«Έπαιρνα τη μικρή τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, πηγαίναμε μαζί στο γυμναστήριο και ήταν ένας τρόπος να ξεδίνω» αποκάλυψε η Δανάη Μιχαλάκη.

Για την επιστροφή στη φυσική της κατάσταση μετά από την εγκυμοσύνη αλλά και για τη διαχρονική της σχέση με το φαγητό μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δανάη Μιχαλάκη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita.

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Μετά τον ερχομό της κόρης σου, δεν βιάστηκες να επιστρέψεις στην “παλιά Δανάη” σωματικά. Πως ξαναέχτισες τη σχέση σου με την άσκηση και ποια μορφή της απολαμβάνεις περισσότερο τώρα;

Δεν είχα το άγχος να επανέλθει το σώμα μου ακριβώς όπως ήταν. Κάπως το είχα πάρει απόφαση ότι μπορεί και να μη συμβεί, γιατί αλλάζει πάρα πολύ το σώμα μας μετά την εγκυμοσύνη. Κάποιους μήνες αφού γέννησα, ξεκίνησα γυμναστική γιατί ήθελα να κάνω κάτι για μένα.

Έπαιρνα τη μικρή τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, πηγαίναμε μαζί στο γυμναστήριο και ήταν ένας τρόπος να ξεδίνω, με βοηθούσε πολύ ψυχολογικά. Δεν σκέφτηκα όμως ποτέ ότι έπρεπε να φτιάξω το “τέλειο” σώμα ή να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης.

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Το έκανα κυρίως για την ψυχική μου υγεία και γιατί ήταν κάτι που με έκανε να περνάω καλά. Ακόμη γυμνάζομαι και ένας επιπλέον λόγος είναι για να μπορώ να τρώω αυτά που θέλω.

Δεν έχεις την ίδια πειθαρχία στις διατροφικές σου επιλογές;

Δεν έχω τόση πειθαρχία στο φαγητό, είμαι λιχούδω. Αγαπάω πάρα πολύ το φαϊ και μου είναι αδύνατον να το στερηθώ. Μπορώ να ακολουθήσω μια διατροφή, αλλά σίγουρα θα “κλέψω” πολλές φορές. Προσπαθώ όμως γενικά να τρώω καλά.