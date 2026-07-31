Η Κατερίνα Γιατζόγλου στην παραλία: Mood απόλυτης τεμπέλας

Καλοκαιρινές στιγμές απόλαυσης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Γιατζόγλου μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η συγγραφέας εμφανίζεται αρχικά να περπατά σε παραλία φορώντας το κάτω μέρος του μπικίνι της, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να χαλαρώνει στον καναπέ έχοντας στην αγκαλιά της τον σκύλο της.

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Στη λεζάντα της ανάρτηις καλοκαιρινές της στιγμές μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Γιατζόγλου μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η συγγραφέας εμφανίζεται αρχικά να περπατά σε παραλία φορώντας το κάτω μέρος του μπικίνι της, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να χαλαρώνει στον καναπέ έχοντας στην αγκαλιά της τον σκύλο της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Mood απόλυτης τεμπέλας… Ότι δεν ξέρεις καλοκαιριάτικα… είναι κέρδος…».

Άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει κάτι νέο, κλείνοντας το μήνυμά της με τη φράση: «Recharge… Coming soon…».