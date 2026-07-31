Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ο γιος του Πάρης, απόλαυσαν τη Ρία Ελληνίδου – Το τρυφερό φιλί που τους έστειλε η τραγουδίστρια από τη σκηνή

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε στη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου μαζί με τον γιο του, Πάρη, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή. Όταν η τραγουδίστρια τους είδε από τη σκηνή, γύρισε προς το μέρος τους και τους έστειλε ένα φιλί, χαρίζοντας ένα όμορφο στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η Ρία Ελληνίδου εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Κατάκολο, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της, έχοντας στο πλευρό της τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον μικρό Πάρη.

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Οι δυο τους παρακολούθησαν τη συναυλία από θέση δίπλα στην πίστα, με τον μικρό να κοιτάζει τη σκηνή με μεγάλη προσοχή και τη γνωστή τραγουδίστρια να του στέλνει ένα τρυφερό φιλί με το χέρι.

Το όμορφο αυτό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στα social media, δείχνοντας τη ζεστή ατμόσφαιρα της βραδιάς και την όμορφη σχέση που έχουν δημιουργήσει.

Στην ανάρτησή του, το πρώην μοντέλο συνόδευσε το βίντεο με τη φράση «Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι», με πολλές καρδιές emoji, την ώρα που η Ρία Ελληνίδου ερμήνευε το αγαπημένο κομμάτι «Όλα από ‘σένα».