Γεωργία Μεσαρίτη: Δεν μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση, δεν μου αρέσει, είναι πολύ δύσκολο και περίεργο

Αφενός στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας και αφετέρου στο γεγονός πως δεν νιώθει, ακόμα, άνετα να βλέπει τον εαυτό της στην τηλεόραση αναφέρθηκε η Γεωργία Μεσαρίτη στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Πως βιώνεις το κομμάτι της αναγνωρίσιμότητας;

Είναι πολύ όμορφο να αναγνωρίζεται η δουλειά και η δική μας δουλειά έχει από τη φύση της αυτή την έκθεση. Βέβαια, είναι τόσο κρίμα που άλλα επαγγέλματα δεν την έχουν, οπότε το χαίρομαι.

Δεν σου κρύβω ότι στην αρχή είναι λίγο κάπως, αλλά εντάξει.

Σου αρέσει να βλέπεις τον εαυτό σου στην τηλεόραση;

Όχι. Δεν μου άρεσε όταν είδα τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει, είναι πολύ δύσκολο και περίεργο.

Δεν ξέρω, εδώ βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και λες “άλλος άνθρωπος με τη φράντζα”, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι με τον καιρό ίσως αυτό συνηθίζεται κάπως.