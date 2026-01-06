Γεράσιμος Γεννατάς: Eμένα προχθές ένας, στον δρόμο, ένιωσα ότι ήθελε να με σκοτώσει

Ένα περιστατικό που τον τρόμαξε ιδιαίτερα ενώ βρισκόταν στο όχημά του περιέγραψε ο γνωστός ηθοποιός, Γεράσιμος Γεννατάς, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνθηκε ότι ένας οδηγός ήθελε να τον σκοτώσει…

Τόσο στην τηλεοπτική του απουσία αυτή τη σεζόν όσο και στο περιστατικό που τον τρομοκράτησε στον δρόμο, πριν από λίγα 24ωρα, αναφέρθηκε ο Γεράσιμος Γεννατάς στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τη Ναταλία Αργυράκη στον ΣΚΑΪ.

«Δεν ήταν επιλογή μου που δεν είμαι φέτος στην τηλεόραση. Ήθελα να δουλέψω, αλλά δεν τα κατάφερα. Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά ο έμπειρος πρωταγωνιστής για το γεγονός πως δεν συμμετέχει σε κάποιο νέο σίριαλ.

«Eμένα προχθές ένας, στον δρόμο, ένιωσα ότι ήθελε να με σκοτώσει. Άκουγα συνέχεια έναν άνθρωπο να κορνάρει, να κορνάρει όμως για ποιο λόγο; Έκανα μια χειρονομία αγανάκτησης, ότι δηλαδή θα ξεκινήσουν οι άλλοι και θα ξεκινήσουμε και εμείς… Και έρχεται με τρομακτική ταχύτητα μετά από λίγο, τον έβλεπα από το φανάρι, δίπλα μου», είπε ακόμα ο Γεράσιμος Γεννατάς.

«Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ επικίνδυνος. Δεν μπορώ να περιγράψω τι μου έλεγε, αλλά η ενέργεια του ήταν ότι… βγαίνω τώρα και μπορώ να σε σκοτώσω», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γεράσιμος Γεννατάς στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στην καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ.