Γεράσιμος Γεννατάς: «Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία»

Αφενός για την τηλεοπτική του απουσία αυτή τη σεζόν και αφετέρου για όλα εκείνα που τον ενοχλούν σήμερα στην κοινωνία μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Ο γνωστό ηθοποιός, Γεράσιμος Γεννατάς, έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12/2025), στον Alpha.

«Η μυθοπλασία θεωρώ πως είναι μάλλον το καλύτερο στοιχείο της τηλεόρασης και το πιο αθώο. Δυστυχώς φέτος δεν κατάφερα να είμαι σε κάποια σειρά, δεν είχα καμία πρόταση» παραδέχθηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός, Γεράσιμος Γεννατάς.

«Στην πολιτική θα κατέβαινα μόνο εάν μπορούσα να κατανοήσω μέσα μου έναν αληθινό λόγο που θα μπορούσα να προσφέρω κάτι κάπου. Στον πολιτισμό, ας πούμε, γιατί αυτό είναι το υλικό μου. Δυστυχώς, όμως, βλέπουμε πως οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία».

«Το θέμα είναι όμως ότι κάθε μέρα χάνουμε την ανθρωπιά μας και κοιτάμε ο ένας τον άλλον με μίσος στον δρόμο» συμπλήρωσε ο Γεράσιμος Γεννατάς.