Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης: «Γνώριζα όλα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη» – Η συμβουλή της Πέγκυς Ζήνα

Στην εκπομπή “Buongiorno” και τον Χρήστο Λυσσέα παραχώρησε δηλώσεις ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο οποίος είναι ο πνευματικός που επέλεξε πολλά χρόνια πριν η Αγγελική Ηλιάδη.

«Η Αγγελική Ηλιάδη, την περίοδο μετά το θάνατο του συντρόφου της, δεν είχε πού να ακουμπήσει. Η Πέγκυ Ζήνα της συνέστησε να έρθει στο μοναστήρι για να βρει δύναμη και κουράγιο», είπε αρχικά ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης.

Ο ίδιος ανέφερε στη συνέχεια: «Ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα στο μοναστήρι και συζητούσε με μένα και τους μοναχούς κι έτσι δεν χρειάστηκε κανέναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο για να ξεπεράσει το μεγάλο σοκ που είχε υποστεί.

Εκείνη την περίοδο, η Αγγελική Ηλιάδη ήταν σε μια αλλόκοτη πνευματική κατάσταση. Τα γνώριζα όλα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη, αλλά δεν μπορώ να πω πράγματα από την εξομολόγηση».

«Με τη βοήθεια της εκκλησίας και του Θεού, η Αγγελική Ηλιάδη στάθηκε στα πόδια της και μεγάλωσε το παιδί της» είπε καταληκτικά ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης.