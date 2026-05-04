Ελένη Καρακάση: Ζήτησα να μη μπει το κομμάτι για τη μητρότητα και τελικά μπήκε στη γραμμένη συνέντευξη

Η Ελένη Καρακάση παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», στο περιθώριο της επίσημης φωτογράφησης για τη θεατρική παράσταση «Ένα Μωρό για Τρεις» και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, για πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά». Όπως υποστήριξε η ηθοποιός, είχε ζητήσει να μην δημοσιευτεί το κομμάτι των όσων είπε για τη μητρότητα, αλλά η επιθυμία της δεν έγινε σεβαστή.

Η Ελένη Καρακάση ανέφερε πως: «Με πείραξε που σε μία γραμμένη συνέντευξη ζήτησα να μη μπει το κομμάτι για τη μητρότητα και ήταν τελικά το κομμάτι που μπήκε. Αυτό με πείραξε, όχι κάτι παραπάνω».

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που γενικά μιλάω για τα θέματά μου και τα συζητάω αλλά, ναι, έχω έρθει σε δύσκολη θέση», παραδέχεται η Ελένη Καρακάση.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, μίλησε για τη μητρότητα και τις αποφάσεις που έχει πάρει με τον σύζυγό της. Ανέφερε πως έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να βιώσει τη μητρότητα και τόνισε πως για πολλά χρόνια, καταπίεζε τον εαυτό της.

«Συνειδητοποίησα λοιπόν κάτι που δεν είχα μπροστά στο μυαλό μου, ότι δηλαδή είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα. Έλεγα πως για να μην το έχω κάνει τόσο καιρό, δεν το ήθελα. Ήταν γεμάτη η ζωή μου, αλλά μετά κατάλαβα πως η οικογένειά μου, δεν είναι μόνο ο Δημήτρης κι εγώ και ελπίζω σύντομα ότι θα είναι μεγαλύτερη», είχε εξομολογηθεί σε τηλεοπτική συνέντευξή της η Ελένη Καρακάση στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά”.