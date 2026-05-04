Ολίβια Γουάιλντ: «Δεν έχω πεθάνει» απαντάει η ηθοποιός σε εκείνους που την χαρακτήρισαν ως «ζωντανό πτώμα»

Η εμφάνιση που έκανε η Ολίβια Γουάιλντ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της και πυροδότησε συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας της. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με διογκωμένα μάτια και αδύνατο πρόσωπο σε βίντεο από την προώθηση της ταινίας της «The Invite». Λίγες μέρες μετά η 42χρονη επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, με στόχο να σταματήσουν οι σχετικές συζητήσεις.

Χρησιμοποιώντας ως «δημοσιογράφο» που της κάνει ερωτήσεις τον αδερφό της, η 42χρονη Ολίβια Γουάιλντ απέδωσε την εμφάνισή της στον φακό fisheye της κάμερας, ο οποίος παράγει παραμόρφωση λόγω της εξαιρετικά ευρείας γωνίας του. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο δεν ήταν η καλύτερή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι απαντάς σε όσους λένε ότι είσαι ένα “αναστημένο” πτώμα;» ρώτησε τη Γουάιλντ ο αδελφός της. «Άκου, αυτός είναι ένας φακός fisheye. Και παραδέχομαι, είναι αυτή η καλύτερη γωνία μου; Ήταν αυτή η καλύτερη εμφάνισή μου ποτέ; Όχι. Είναι ένας φακός fisheye. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο κοντά στην κάμερα, δεν χρειαζόταν να είμαι».

«Έχετε άλλες ερωτήσεις; Δεν έχω πεθάνει» έκλεισε το βίντεο γελώντας η ηθοποιός.

Το βίντεο της Ολίβια Γουάιλντ που προκάλεσε συζητήσεις

Αναδημοσιεύοντας τη συνέντευξη στο X, ένας χρήστης έγραψε: «Η Ολίβια Γουάιλντ μοιάζει με πτώμα που ζωντάνεψε». Η ανάρτηση, που κοινοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, έχει συγκεντρώσει πάνω από 6,8 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 7.500 likes.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα σχόλια, πολλοί συμμερίστηκαν τις ανησυχίες για την εμφάνιση της ηθοποιού, εκφράζοντας εικασίες ότι ενδέχεται να είναι λιποβαρής. «Αποκλείεται, αυτό πρέπει να είναι ψεύτικο», έγραψε ένας χρήστης. «Γιατί να τονίσεις τόσο τα μάτια σου; Ήδη φαίνεται σαν να πετάγονται έξω από το πρόσωπό της», σχολίασε κάποιος άλλος για το μακιγιάζ της.

@sfgate On Friday, Olivia Wilde’s new film “The Invite” opened the San Francisco International Film Festival at the Castro Theatre. The claustrophobic, not-so-romantic comedy is set in San Francisco and filmed scenes at Molinari Delicatessen, A.P. Giannini Middle School and the Glen Park BART station. “I think we really took advantage of everything that I love so much about this city,” Wilde said on the red carpet before the screening. “It’s such an incredible cultural melting pot, and you can feel that. It sets the tone for our film.” “The Invite” premiered at Sundance, sparking a bidding war before being acquired by A24 for more than $10 million. It opened in theaters June 26. Visit the link in bio for more. original sound – SFGATE

«Φαίνεται ότι χάνει τα μαλλιά της. Είναι από υποσιτισμό», υποστήριξε ένας ακόμη χρήστης. «Νομίζω ότι η ζωή της ήταν κάπως ταραχώδης τα τελευταία χρόνια… ελπίζω να είναι καλά», έγραψε ένας άλλος.