Μαρίνα Σταυράκη – Μπουλέντ Οζκάντ: Εικόνες από το ταξίδι του ερωτευμένου ζευγαριού στην Κωνσταντινούπολη

Η Μαρίνα Σταυράκη και ο Τούρκος επιχειρηματίας σύντροφός της, Μπουλέντ Οζκάντ, πέρασαν την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη με την εκπαιδευτικό να «λάμπει» στο πλευρό του. Οι δυο τους βρίσκονται σε σχέση, όπως έχει αποκαλύψει η πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη και δείχνουν να τα περνούν υπέροχα. Αδιαφορούν για τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους και φροντίζουν να απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μαζί.

Η Μαρίνα Σταυράκη απαστράπτουσα πόζαρε στην αγκαλιά του Μπουλέντ Οζκάντ, με φόντο την Κωνσταντινούπολη. Η ίδια δεν έχει πάρει θέση για τη φημολογία των τελευταίων ημερών που αναφέρει ότι από το μυαλό της περνάει ο γάμος με τον Τούρκο επιχειρηματία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα σας τα πω όλα με την επιστροφή. Ευχαριστώ! Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω (σ.σ. από την Τουρκία). Σας φιλώ», είπε χαρακτηριστικά προ ημερών για το ενδεχόμενο να ντυθεί νυφούλα για δεύτερη φορά.

Η Μαρίνα Σταυράκη παραμένει ενεργή στην τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, ενώ διατηρεί και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως στο Facebook.

Η Μαρίνα Σταυράκη σε παλαιότερες δηλώσεις της, είχε δηλώσει σχετικά με τον πρώην σύζυγό της: «Δεν με έχει κουράσει να με ρωτάτε για τον πρώην μου. Η ζωή προχωράει. Αυτό που είναι αστείο είναι όταν με λέτε “Μαρίνα Πατούλη” και μετά μου λέτε “συγγνώμη”. Με λένε Μαρίνα Σταυράκη και εγώ προχωράω την ζωή μου. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, η ζωή προχωράει. Να αντλούμε χαρά από τις στιγμές».

«Πήραμε διαζύγιο το 2021, οπότε το 2024 ο καθένας είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους και είχε κάνει τις επιλογές του. Ο γιος μου έμαθε αιφνιδιαστικά ότι ο πατέρας του παντρεύεται και θα αποκτήσει παιδί. Έγινε μια καλή διαχείριση από μένα. Ο Αλέξανδρος δεν γνώριζε ούτε για τον γάμο, ούτε για την εγκυμοσύνη», είχε πει η Μαρίνα Σταυράκη, τον Ιανουάριο του 2025.