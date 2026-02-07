Γιάννα Σταυράκη: «Η απόφαση του γιου μου να γίνει μοναχός αρχικά με φόβισε»

Με αφορμή τη θεατρική της παρουσία στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη μίλησε για μια ιδιαίτερα προσωπική επιλογή του γιου της.

Η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη παραδέχτηκε πως η απόφασή του γιό της να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο σε τόσο νεαρή ηλικία της προκάλεσε αρχικά ανησυχία και αβεβαιότητα. Ωστόσο, όπως εξήγησε, με τον χρόνο ένιωσε σιγουριά και περηφάνια, πιστεύοντας ότι θα υπηρετήσει με συνέπεια και ήθος τον δρόμο που επέλεξε. Παρά τη διαφορετική καθημερινότητα, η σχέση τους παραμένει δυνατή, καθώς –όπως υπογράμμισε– η επικοινωνία ανάμεσά τους δεν διακόπηκε ποτέ.

Πως αντιδράσατε όταν ο γιος σας ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνει ιερομόναχος;

Το έχω πει χιλιάδες φορές. Αρχικά με φόβισε, γιατί ο μοναχισμός έρχεται εντελώς κόντρα στις απαιτήσεις των καιρών και στα όνειρα που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους: να γίνουν γιατροί, δικηγόροι ή να εκπληρώσουν τα δικά μας σχέδια. Όμως, επειδή είχαμε εμπιστοσύνη στο παιδί μας, ξέραμε πως ό,τι κάνει θα το κάνει σωστά. Ήξερα ότι ο δρόμος είναι δύσκολος και απαιτεί αφοσίωση, αλλά ήμουν βέβαιη ότι θα γίνει σωστός μοναχός. Τον εμπιστευόμαστε απόλυτα και ξέραμε ότι θα αγωνιστεί στη ζωή του.

Έχετε επικοινωνία μαζί του τώρα που είναι μοναχός;

Ναι, πάντα μιλάμε μαζί του. Από τότε που πήγε στο Όρος μέχρι και σήμερα η επικοινωνία μας δεν έχει κοπεί ποτέ. Όταν πήγε στη Νάξο ήταν πιο εύκολο, γιατί πηγαίνω τα καλοκαίρια και περνάμε υπέροχα.

Εκμεταλλεύεται τον χρόνο του για τις σπουδές και τις πνευματικές του δραστηριότητες. Τελείωσε την Ψυχολογία και καθοδηγεί πολλά νέα παιδιά. Η αγάπη μας εκμηδενίζει την απόσταση.