Γιάννα Σταυράκη: Μέσα από την εμπειρία του καρκίνου άλλαξα τρόπο σκέψης και κοσμοθεωρία

«Έπρεπε να παίξω χωρίς να το έχω ανακοινώσει σε κανέναν. Πήγα και έπαιξα με τα σωληνάκια που είχα από το χειρουργείο» είπε μεταξύ άλλων η Γιάννα Σταυράκη για την περίοδο που είχε καρκίνο.

Στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, καθώς και στην αλλαγή τρόπου σκέψης μετά από αυτήν αναφέρθηκε από καρδιάς η Γιάννα Σταυράκη στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο με αφορμή την παράσταση “Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν” στο θέατρο Εν Αθήναις.

Πριν από χρόνια είχατε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σας. Τι συνέβη;

Ναι, πριν δεκαπέντε χρόνια έπαθα καρκίνο. Ήταν τότε που παιζόταν η σειρά “Λίτσα.com”. Τη δεύτερη χρονιά, αμέσως μετά το χειρουργείο, έπρεπε να παίξω χωρίς να το έχω ανακοινώσει σε κανέναν. Πήγα και έπαιξα με τα σωληνάκια που είχα από το χειρουργείο.

Μόνο η ενδυματολόγος μου το γνώριζε, γιατί έπρεπε να με ντύσει. Όλα πήγαν καλά, γιατί είχα πολύ θετική ψυχολογία και αποφασιστικότητα να συνεχίσω τη δουλειά μου. Έπαθε σοκ τότε το κορίτσι όταν με είδε με τα σωληνάκια. Αλλά μου έδωσε τον λόγο της ότι δεν θα το μάθει κανείς.

Πως σας επηρέασε αυτή η εμπειρία;

Άλλαξε πολλά μέσα μου. Άλλαξα τρόπο σκέψης και κοσμοθεωρία. Άρχισα να εκτιμώ τη στιγμή, κάθε στιγμή έχει τεράστια αξία. Προσπαθώ να βλέπω τους ανθρώπους με τα καλά τους στοιχεία και να παίρνω από κάθε άνθρωπο ό,τι θετικό υπάρχει. Γιατί πιστεύω ότι όλοι έχουν ένα καλό κομμάτι μέσα τους, όσο περίπλοκοι κι αν φαίνονται.