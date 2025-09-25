Γιάννα Σταυράκη: Μοναχός ο γιος της ηθοποιού – «Μας σταύρωσαν οι άνθρωποί μας» λέει για τις αντιδράσεις

Η Γιάννα Σταυράκη μίλησε για την απόφαση του παιδιού της να γίνει μοναχός και τον τρόπο που κυλάει η ζωή της. Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha, η ίδια ποτέ δεν στάθηκε εμπόδιο στα «θέλω» του γιου της. Χαρακτηρίζει τη σχέση που έχει «ζεστή» και «αγαπητική» όπως λέει στην κάμερα.

«Είναι Ιερομόναχος. Ήταν στο Άγιο Όρος 30 χρόνια. Έφυγε μετά το πρώτο του πτυχίο και επέστρεψε πριν τέσσερα χρόνια. Έχει επανδρώσει ένα υπέροχο μοναστήρι στη Νάξο και καλά έχει κάνει γιατί έδωσε την ευκαιρία στη μανούλα να κάνει πολύ ωραίες διακοπές», είπε αρχικά για τον γιο της, η Γιάννα Σταυράκη.

Για την αντίδρασή της όταν ο γιος της ανακοίνωσε την απόφασή του να γίνει μοναχός, η Γιάννα Σταυράκη εξομολογήθηκε: «Όταν ένα παιδί έρχεται και σου λέει: “Εγώ θέλω να γίνω μοναχός”, σου ανατρέπει όλα αυτά που εσύ είχες στο κεφάλι σου.

Δεν είναι αυτό όμως γιατί είχαμε ένα παιδί που το εμπιστευόμαστε. Ζούμε στο 2025, ακούγεται γραφικό, το πώς αντιδρούν οι γονείς σε μια απόφαση του παιδιού. Αυτό σημαίνει, ή δεν έχουν κάνει καλή δουλειά με το παιδί τους, αλλά δεν το εμπιστεύονται ή έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά», παραδέχτηκε η γνωστή ηθοποιός.

Όπως δήλωσε στη συνέχεια, άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της οικογένειας αντέδρασαν έντονα: «Μας σταύρωσαν οι άνθρωποί μας, ενώ τα νέα παιδιά αντέδρασαν φυσιολογικά».

«Η σχέση που έχω με τον γιο μου που είναι ιερομόναχος, καλόγερος, είναι πολύ πιο ζεστή, αγαπητική και ουσιαστική από τη σχέση άλλων παιδιών», κατέληξε η Γιάννα Σταυράκη σε συνέντευξή της στον Alpha.

Παλαιότερα η Γιάννα Σταυράκη είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. «Πέρασα κατάθλιψη και πήγα μόνο μία φορά σε ψυχίατρο, γιατί είχα την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής» είχε αναφέρει.