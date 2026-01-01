Γιάννα Σταυράκη: «Όταν μείνεις μόνη, μη φοβηθείς ποτέ» μου είχε πει ο Άγιος Παϊσιος στη Σουρωτή

Ο Άγιος Παΐσιος και η Γιάννα Σταυράκη είχαν συναντηθεί πριν από δεκαετίες στη Σουρωτή, δυο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ο άνδρας της ηθοποιού. Εκείνη η συνάντηση και τα λόγια που άκουσε, έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στο μυαλό της.

Η Γιάννα Σταυράκη τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα «On Time» και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου, πως θυμήθηκε τα προφητικά λόγια που της είπε ο Άγιος Παΐσιος, σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την ίδια. Όταν μετά τον θάνατο του συζύγου της, επέστρεψε σε ένα άδειο σπίτι.

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο Εν Αθήναις, η Γιάννα Σταυράκη μίλησε για τη σχέση της με τη θρησκεία και για τη ζωή της, τα τελευταία χρόνια.

Με όλα αυτά που περάσατε δεν θυμώσατε ποτέ με τον Θεό;

Ναι, θύμωσα μόνο την περίοδο που έφυγε ο άνδρας μου. Αλλά και τότε δεν έκοψα τους δεσμούς μου με τη θρησκεία. Έλεγα στον πνευματικό μου: “Έχω θυμό, ένας άνθρωπος είχε μείνει και μου τον πήρε κι αυτόν. Γέροντα, τι να κάνω;”. “Να τον έχεις. Ο Κύριος δεν παρεξηγεί τα παιδιά του. Έχε το θυμό, θα σου φύγει”. Τότε, θυμήθηκα τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Είχα την ευλογία να συναντήσω τον γέροντα Παϊσιο στη Σουρωτή, δυο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή ο άνδρας μου.

Η Παναγούδα ήταν κοντά στο μοναστήρι που βρισκόταν ο γιος μου. “Πάρε τη μητέρα σου και πες της αύριο το πρωί να είναι στη Σουρωτή, τη θέλω”. Πήγα και γνώρισα τον γέροντα Παϊσιο. Ξαφνικά, ενώ μιλούσαμε, μου χάιδεψε το κεφάλι και μου είπε: “Μη φοβηθείς στη ζωή σου αν ποτέ μείνεις μόνη σου. Δεν θα είσαι μόνη σου”. Πήρα την ευχή του και επέστρεψα. Δυο χρόνια μετά, που έφυγε ο άνδρας μου και μπήκα σε ένα άδειο σπίτι, φοβήθηκα, ένιωσα μόνη, έπεσα στα γόνα και άρχισα να προσεύχομαι.

Θυμήθηκα τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, “όταν μείνεις μόνη, μη φοβηθείς ποτέ”. Και από τότε δεν ξαναφοβήθηκα.

Σκεφτήκατε να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας;

Όχι. Δεν θέλω. Από τότε που πέθανε ο άνδρας μου μεταφέρθηκαν όλη αυτή η ενέργεια και η αγάπη στη δουλειά μου. Αυτό που θέλω είναι να υπάρχει υγεία και ωραίες επαγγελματικές προτάσεις.