Γιάννης Αποστολάκης: «Με τη Βάσω Βιλέγκας δεν είμαστε απλά ζευγάρι, αλλά δεν μου ταιριάζει η συνθήκη του γάμου»

Ο Γιάννης Αποστολάκης έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε για τον δεσμό του με τη Βάσω Βιλέγκας αλλά και τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Route 360».

Ο γνωστός σεφ που λατρεύει την ιστιοπλοΐα μίλησε στο ένθετο της εφημερίδας Real News, τη Reallife και στη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη. Μάλιστα, ο Γιάννης Αποστολάκης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο γάμου με τη σύντροφό του.

«Με τη Βάσω δεν είμαστε απλά ζευγάρι. Ήταν και ο ναύτης μου. Έπρεπε να βρω τρόπο να συνεργάζομαι μαζί της, να συζώ, να είμαι ο σύντροφος της και παράλληλα αφεντικό της», υπογράμμισε αρχικά.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αποστολάκης παραδέχτηκε ότι ο γάμος είναι μία συνθήκη που δεν του ταιριάζει.

«Δεν μου ταιριάζει η συνθήκη του γάμου. Τα βλέπω λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Τουλάχιστον στη φάση της ζωής που είμαι τώρα, δεν το σκέφτομαι. Στο μέλλον δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά προς το παρόν όχι», είπε χαρακτηριστικά.

«Το ταξίδι του “Route 360” κράτησε δυόμισι χρόνια. Είχα απίστευτη στοχοπροσήλωση, ούτε μια στιγμή δεν το μετάνιωσα ούτε σκέφτηκα να τα παρατήσω. Με άλλαξε βαθιά σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Για μένα ήταν ένα σχολείο ζωής. Θα ήθελα να το ξαναπεράσω, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο. Με τραβούν τα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, η Ανταρτική, ο Καναδάς. Δεν με κούρασε, κάθε άλλο. Είμαι εθισμένος σε όλο αυτό. Είναι το φάρμακο μου» δήλωσε ακόμα για την εκπομπή που παρουσιάζει ο Γιάννης Αποστολάκης.